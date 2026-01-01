Sinner e il posto vuoto al cenone di Capodanno: che cosa è successo

Durante il Capodanno, Jannik #Sinner ha trascorso la serata a Montecarlo con alcuni amici atleti, tra cui Giovinazzi, Fuoco, Pier Guidi e Ciccone. La loro presenza ha suscitato curiosità tra i tifosi, anche a causa di una foto condivisa sui social.

Jannik Sinner ha trascorso il Capodanno a Montecarlo insieme ad alcuni amici atleti, tra i quali spiccavano i nomi di Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Alessandro Pier Guidi e il ciclista Giulio Ciccone in una tranquilla serata di festa per salutare il 2025 con il gruppo di compagni sportivi più stretto.

La pubblicazione di uno scatto su Instagram da parte di Giovinazzi ha fatto scattare l’attenzione degli appassionati: in primo piano si vede una sedia imbandita ma priva di occupante attorno al tavolo.

Tanti utenti hanno immediatamente commentato la foto, notando l’assenza al cenone della fidanzata di Sinner, la modella Laila Hasanovic, e ipotizzando che quel posto potesse essere il suo.

Dalle storie pubblicate dalla stessa Laila emerge però un’altra versione della notte di San Silvestro: la giovane avrebbe festeggiato con un gruppo di amiche, brindando e ballando insieme in casa, come mostrano i brevi video e le immagini condivise sui social nelle ore precedenti e successive al brindisi.

Alla luce di queste testimonianze visive, l’ipotesi che il posto vuoto fosse stato riservato proprio alla modella perde consistenza, lasciando spazio a interpretazioni più semplici come il fatto che la foto sia stata scattata mentre qualcuno si era momentaneamente alzato dal tavolo.