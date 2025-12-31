Giunta regionale Campania, Roberto Fico ufficializza la squadra: nomi e deleghe degli assessori

Roberto Fico ha ufficializzato la composizione della nuova #giuntaregionale della #Campania, con nomi e deleghe assegnate alla fine dell’anno, segnando l’avvio dell’amministrazione dopo settimane di trattative politiche.

È stata definita la prima giunta regionale della Campania guidata da Roberto Fico, al termine di settimane di trattative e incastri politici. La composizione dell’esecutivo viene chiusa nell’ultima giornata dell’anno, con la distribuzione delle deleghe tra partiti e liste della maggioranza.

Nel Partito Democratico la casella di vicepresidente va a Mario Casillo, a cui vengono affidati Trasporti e Mare. Sempre in quota dem entra Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici, con deleghe a Patrimonio e Urbanistica. Tra le novità figura Andrea Morniroli, coordinatore del Forum delle Disuguaglianze, incaricato di Scuola e Politiche sociali.

Per il Movimento 5 Stelle la scelta ricade su Claudia Pecoraro, consigliera comunale di Salerno, che seguirà Ambiente, Politiche abitative e Pari opportunità. La definizione della rappresentanza pentastellata è stata tra i passaggi più delicati del confronto interno alla coalizione.

Viene confermato anche Fulvio Bonavitacola, a cui spettano Attività produttive e Sviluppo economico. L’ex vicepresidente torna così nell’esecutivo regionale con un pacchetto di deleghe centrali per l’agenda economica della nuova amministrazione.

Per l’area riconducibile a Clemente Mastella entra Maria Carmela Serluca, con delega all’Agricoltura. Nella ripartizione degli incarichi, lo spazio riservato ai centristi viene coperto con un assessorato legato alle filiere e ai territori.

In quota Alleanza Verdi e Sinistra viene nominata Fiorella Zabatta, che avrà un perimetro ampio: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, riforestazione, Pesca e acquacoltura e Tutela degli animali, con politiche ambientali trasversali tra le sue competenze.

Per il Partito Socialista è indicato Enzo Maraio, a cui vengono assegnati Turismo, Promozione del territorio e Transizione digitale, mentre per Casa Riformista viene scelta Angelica Saggese con deleghe a Lavoro e Formazione.

Restano invece non assegnati a un assessore gli incarichi su Sanità e Bilancio: entrambe le deleghe vengono trattenute da Fico. Per la parte finanziaria, viene indicata la possibilità di un affiancamento tecnico con la vicecapo di gabinetto Maria Salerno.