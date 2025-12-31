Mel Gibson e Rosalind Ross si separano: l'impegno condiviso per il figlio Lars

Mel Gibson e Rosalind Ross si sono separati lo scorso anno. Dopo nove anni di relazione, hanno scelto di comunicare la notizia per mantenere un rapporto equilibrato, con un impegno condiviso per il loro figlio Lars.

La relazione tra l’attore e regista Mel Gibson e la sceneggiatrice Rosalind Ross è terminata già lo scorso anno, ma la notizia è stata resa pubblica solo ora attraverso una dichiarazione congiunta diffusa a People. Dopo nove anni insieme, i due hanno scelto di comunicare la separazione sottolineando la volontà di mantenere un equilibrio familiare solido.

Nel messaggio condiviso, Gibson e Ross hanno spiegato che, nonostante la fine del loro rapporto sentimentale, il centro della loro vita resta il figlio Lars. “È doloroso chiudere questo capitolo, ma siamo grati di avere un bambino meraviglioso e continueremo a essere i migliori genitori per lui”, hanno fatto sapere, evidenziando il comune impegno nella crescita del figlio.

Il legame tra il regista premio Oscar, oggi 69enne, e la sceneggiatrice 35enne è nato nel 2014 grazie ad alcune conoscenze in comune. Da quell’incontro è iniziata una storia che non è mai sfociata nel matrimonio, ma che nel 2017 ha portato alla nascita di Lars.

La nascita del bambino è coincisa con un momento particolarmente significativo nella carriera di Gibson, arrivata pochi giorni prima della sua candidatura agli Oscar come Miglior regista per La battaglia di Hacksaw Ridge. In quell’occasione, l’attore aveva raccontato l’emozione di seguire l’annuncio delle nomination mentre teneva tra le braccia il figlio appena nato.

Attualmente Gibson è impegnato sul set de La Resurrezione di Cristo, seguito de “La passione di Cristo”, previsto per il 2027. Oltre a Lars, l’attore è padre di altri otto figli: sette nati dal matrimonio con Robyn Moore e Lucia, avuta dalla relazione con Oksana Grigorieva.