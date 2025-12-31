Ocean's 14, George Clooney riunisce la banda: tornano Pitt, Roberts e Damon, riprese previste nel 2026

Dopo 25 anni da Ocean’s Eleven, George #Clooney lavora al nuovo film Ocean’s 14, con il ritorno di Pitt, Roberts e Damon. Le riprese sono previste per il 2026, con l’obiettivo di riunire la squadra originale.

A distanza di venticinque anni dall’uscita di Ocean’s Eleven (2001), George Clooney sta provando a rimettere insieme la squadra che ha dato il via al franchise rilanciato da Steven Soderbergh.

Il progetto di Ocean’s 14 sarebbe già in lavorazione e l’idea è quella di riportare sullo schermo i volti principali del primo capitolo, con Clooney di nuovo nei panni di Danny Ocean, mente e leader del gruppo di rapinatori.

Leggi anche George Clooney e Amal ottengono la cittadinanza francese insieme ai figli

Tra i ritorni attesi ci sarebbero Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle. Clooney ha spiegato che lo diverte l’ipotesi di una banda ormai più avanti con gli anni: non più in grado di fare tutto come un tempo, ma ancora abbastanza lucida da sapere come cavarsela.

Se il cast verrà confermato, rivedremmo Rusty al fianco di Ocean (Brad Pitt), Linus il borseggiatore (Matt Damon), Basher l’esperto di demolizioni (Don Cheadle) e Tess, legata a Danny (Julia Roberts), uno dei perni della storia originale.

Le informazioni circolate finora parlano anche di un’ispirazione che guarda a Vivere alla grande (1979) di Martin Brest, incentrato su criminali anziani e già riadattato al cinema nel 2017 con un nuovo cast.

Del resto, la saga moderna nacque già come rilettura: Ocean’s Eleven di Soderbergh era infatti il remake del film del 1960 con Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis Jr., poi trasformato in una trilogia molto popolare.

Secondo quanto riferito, la Warner Bros. avrebbe approvato il budget e la produzione starebbe cercando di incastrare le agende del gruppo per fissare l’avvio. Le indiscrezioni indicano riprese a ottobre 2026.

Dopo la trilogia, nel 2018 è arrivato lo spin-off Ocean’s 8 con un cast corale guidato da Sandra Bullock e Cate Blanchett. In parallelo, è in sviluppo anche un prequel sui genitori di Danny Ocean con Margot Robbie coinvolta nel progetto.