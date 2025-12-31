Addio a Isiah Whitlock Jr., lutto nel cinema e in tv alla vigilia di Capodanno

Lutto nel mondo dello spettacolo: è scomparso a 71 anni l’attore #IsiahWhitlockJr, noto per ruoli in cinema e TV. La notizia è stata confermata dal suo manager, Brian Liebman.

La vigilia di Capodanno 2025 si è tinta di tristezza per il mondo dello spettacolo: è morto l’attore Isiah Whitlock Jr., volto noto della televisione e del cinema statunitense, scomparso a 71 anni.

A confermare la notizia è stato il suo storico manager, Brian Liebman, che ha comunicato il decesso anche attraverso i social e tramite la testata americana Deadline. Secondo quanto riferito, Whitlock Jr. si è spento a New York dopo una malattia affrontata lontano dall’attenzione pubblica.

Per molti spettatori il suo nome resta legato soprattutto a The Wire, la serie HBO che lo ha reso riconoscibile in tutto il mondo. Nello show interpretava Clay Davis, politico corrotto e al tempo stesso magnetico, diventato iconico anche per una particolare inflessione con cui pronunciava una famosa battuta, trasformata negli anni in un tormentone della cultura pop.

Accanto alla popolarità televisiva, Whitlock Jr. ha costruito una carriera solida anche sul grande schermo. Nel suo percorso figurano collaborazioni di rilievo, tra cui film diretti da Martin Scorsese come “Quei bravi ragazzi” e progetti firmati da Spike Lee, tra i quali “La 25esima ora”.

Negli anni ha attraversato generi diversi, dal dramma alla commedia d’azione, con una presenza recente nel film del 2023 “Cocaine Bear”. In televisione e al cinema è apparso anche in titoli come “Law & Order – I due volti della giustizia” e “Schegge di April”, spesso lasciando il segno anche con ruoli di durata limitata.

Dopo la diffusione della notizia, diversi colleghi hanno espresso il proprio cordoglio. Tra i primi, Spike Lee ha pubblicato un omaggio su Instagram, ricordandolo con affetto e sottolineando il legame costruito nel tempo sui set. La scomparsa dell’attore si aggiunge inoltre a quelle che, negli ultimi anni, hanno colpito altri interpreti legati al cast di “The Wire”.