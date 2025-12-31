Chico Forti autorizzato a svolgere lavoro all'esterno del carcere

Il Tribunale di Venezia ha autorizzato #ChicoForti a uscire dal carcere di Verona per partecipare a corsi professionali e attività di volontariato, come previsto dall’ordinamento penitenziario.

Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha disposto un’importante deroga per Chico Forti, consentendogli di uscire dal carcere di Verona per partecipare ad attività lavorative e formative, come previsto dall’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario.

La decisione giudiziaria concede a Forti di frequentare un corso professionale per pizzaioli, svolgere attività di volontariato a favore di persone anziane e insegnare windsurf a persone con disabilità, uscendo temporaneamente dalla struttura detentiva.

Leggi anche Chico Forti - Procura apre indagine su presunte richieste per mettere a tacere Travaglio e Lucarelli

La richiesta dei suoi avvocati è stata accolta dopo che una precedente domanda di libertà condizionale era stata rigettata a settembre scorso da parte del tribunale di sorveglianza di Verona.

Nel corso del 2025 Forti aveva già ottenuto altri benefici nel suo percorso di detenzione: a giugno gli era stato concesso di frequentare le aule studio all’interno dell’istituto penitenziario e, fin da febbraio, aveva potuto usufruire di permessi per andare a trovare la madre a Trento.