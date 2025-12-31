Indagine a Milano su Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione: la denuncia di Antonio Medugno

A Milano, Alfonso #Signorini è indagato per violenza sessuale ed estorsione, secondo quanto riportato dalla Procura. L’indagine, avviata su querela di Antonio #Medugno, modello e tiktoker napoletano di 27 anni.

La Procura della Repubblica di Milano ha iscritto Alfonso Signorini nel registro degli indagati con le ipotesi di violenza sessuale ed estorsione. Il fascicolo è seguito dal sostituto procuratore Alessandro Gobbis e dal procuratore aggiunto Letizia Mannella.

L’inchiesta nasce dalla querela presentata da Antonio Medugno, modello e tiktoker napoletano di 27 anni. Nella denuncia, Medugno riferisce di presunti abusi e di pressioni che, a suo dire, sarebbero state legate alla possibilità di entrare nel cast dell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip.

Nel procedimento, fino a una fase precedente, risultava indagato Fabrizio Corona. L’accusa nei suoi confronti riguarda la diffusione di immagini a contenuto sessualmente esplicito collegate ai rapporti tra Medugno e Signorini; con l’iscrizione del conduttore, l’orizzonte delle verifiche si amplia.

Nei giorni scorsi Signorini ha comunicato l’autosospensione dalle attività editoriali in Mediaset. L’azienda ha recepito la scelta, spiegando di voler tutelare l’integrità delle proprie attività e la reputazione del gruppo in attesa degli sviluppi giudiziari.

L’autosospensione potrebbe incidere sulla sua presenza nella prossima edizione del Grande Fratello Vip 2026, indicata come prevista in primavera. Gli accertamenti della Procura proseguono in una fase ancora preliminare, con ulteriori verifiche per ricostruire i fatti segnalati nella denuncia.