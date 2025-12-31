Geolier e 50 Cent in Phantom: il singolo arriva a sorpresa prima del 2026

#Geolier e #50 ìCent presentano “#Phantom”, un singolo uscito a sorpresa tra il 30 e 31 dicembre, alle 01:00. Un’anticipazione del nuovo anno musicale, annunciata sui social e subito condivisa da fan e addetti ai lavori.

L’ultimo colpo di scena del 2025 parla napoletano e porta una firma internazionale: Geolier pubblica “Phantom” con 50 Cent con un’uscita a sorpresa nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, alle 01:00, anticipando di fatto l’apertura musicale del 2026.

L’annuncio è arrivato senza lunga attesa, rilanciato sui social e immediatamente rimbalzato tra fan e addetti ai lavori: la collaborazione tra l’artista partenopeo e l’icona dell’hip hop statunitense era stata ventilata da tempo, ma la pubblicazione a fine anno ha cambiato i piani e trasformato il brano in una sorpresa di Capodanno.

Leggi anche Guè a Belve: attacchi a Fedez, confessioni su droga e sesso, e la verità su Geolier

“Phantom” si inserisce nel percorso recente di Geolier come nuova tappa di un progetto più ampio: il pezzo è indicato tra i brani legati all’album Tutto è possibile, atteso per il 16 gennaio 2026, e arriva dopo altri singoli che hanno preparato il terreno nelle settimane precedenti.

Il featuring con 50 Cent è uno dei punti di maggiore richiamo della tracklist e fotografa l’ambizione del rapper napoletano di allargare il raggio oltre i confini italiani, mettendo in dialogo immaginari e linguaggi diversi dentro un’unica uscita pensata per le piattaforme digitali.

Dietro il titolo “Phantom” c’è anche un riferimento che affonda nella memoria musicale di Napoli: alcune ricostruzioni collegano il nome a una frase rimasta sospesa in un brano inedito di Pino Daniele, riemersa durante ascolti e confronti legati al progetto e poi trasformata in un tassello del racconto del nuovo disco.

Nei giorni che hanno preceduto l’uscita, il brano è stato raccontato come uno degli appuntamenti più attesi del rap italiano di inizio anno: la pubblicazione a cavallo della mezzanotte lo ha invece spostato simbolicamente sul finale del 2025, rendendolo un lancio “in anticipo” rispetto alle aspettative.