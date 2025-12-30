Jennifer Lopez non cerca un nuovo amore a un anno dal divorzio da Ben Affleck

A un anno dal divorzio da #BenAffleck, #JenniferLopez è attualmente single. Una fonte vicina afferma che la cantante e attrice si concentra su lavoro e famiglia, senza cercare nuove relazioni.

A pochi giorni dall’inizio del 2026, Jennifer Lopez risulta single: una fonte vicina alla cantante e attrice riferisce che non sta frequentando nessuno e che la sua attenzione è concentrata soprattutto sul lavoro e sulla famiglia.

Il matrimonio con Ben Affleck si è concluso ufficialmente a gennaio 2025, dopo un iter arrivato a circa 20 settimane dal deposito della richiesta di scioglimento del vincolo, presentata il 20 agosto 2024.

Nella documentazione, Lopez avrebbe indicato il 26 aprile 2024 come data di separazione. La richiesta di divorzio è arrivata a due anni esatti dalla seconda cerimonia nuziale celebrata in Georgia, organizzata davanti a parenti e amici.

Quel rito si era svolto circa un mese dopo il matrimonio più riservato a Las Vegas, avvenuto nel luglio 2022. Per la coppia si è trattato del secondo capitolo: dopo il fidanzamento dei primi anni Duemila, interrotto nel 2004, i due avevano ripreso la relazione nel 2021.

Secondo la stessa fonte, la quotidianità dell’artista ruota anche attorno ai figli: i gemelli Max ed Emme, 17 anni, avuti dall’ex marito Marc Anthony. Sempre stando al racconto, Lopez apparirebbe serena e soddisfatta del momento che sta vivendo.

Nel corso di un’intervista rilasciata a ottobre 2024, Lopez aveva raccontato di sentirsi pronta a vivere da sola, dicendosi incuriosita dall’idea di non cercare nessuno e di scoprire cosa significhi muoversi in autonomia, senza dipendere da una relazione.

Nello stesso mese, intervenendo al programma radiofonico di Howard Stern, aveva anche escluso l’uso di app di incontri come Raya, definendosi “all’antica”, e aveva aggiunto di non temere la possibilità di conoscere qualcuno in futuro, spiegando che la lezione imparata è stata non dubitare del proprio valore, ma riconoscere i limiti emotivi degli altri.