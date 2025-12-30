Tatiana Schlossberg muore a 35 anni: leucemia e polemiche nella famiglia Kennedy

Tatiana Schlossberg, 35 anni, è deceduta dopo una lunga battaglia contro una rara forma di leucemia. La notizia è stata comunicata dalla famiglia tramite i canali della John F. #Kennedy Library Foundation. Era giornalista e nipote dell'ex presidente Kennedy.

Tatiana Schlossberg è scomparsa a 35 anni dopo una lunga battaglia contro una forma rara e aggressiva di leucemia mieloide acuta. La notizia della morte è stata diffusa dalla famiglia attraverso un messaggio pubblicato sui canali della John F. Kennedy Library Foundation.

Giornalista e scrittrice, Schlossberg era nipote dell’ex presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy e aveva costruito il proprio percorso professionale lontano dai riflettori della politica, concentrandosi soprattutto su temi ambientali e sul cambiamento climatico.

La diagnosi della malattia era stata resa pubblica nel novembre scorso con un lungo saggio apparso sul New Yorker. In quel testo, l’autrice aveva raccontato l’impatto della leucemia sulla sua vita quotidiana, intrecciando riflessioni sulla fragilità dell’esistenza, sulla memoria familiare e sul significato della mortalità.

Nello stesso intervento, Schlossberg aveva espresso posizioni molto critiche nei confronti del cugino Robert F. Kennedy Jr., allora figura di primo piano nel dibattito pubblico statunitense. Lo aveva definito un “imbarazzo” per le sue prese di posizione contro la ricerca medica finanziata dallo Stato e per il suo netto rifiuto dei vaccini.

Il racconto della malattia e le parole rivolte al cugino avevano attirato ampia attenzione mediatica, riportando al centro del dibattito il rapporto tra scienza, salute pubblica e responsabilità politica all’interno di una delle famiglie più note della storia americana.