George Clooney e Amal ottengono la cittadinanza francese insieme ai figli

#GeorgeClooney, Amal e i loro figli sono diventati cittadini francesi, come confermato dalla Gazzetta ufficiale. La famiglia ha così completato il percorso di naturalizzazione, evidenziando il suo legame con la Francia.

La famiglia Clooney è ufficialmente diventata cittadina francese. Un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale conferma che George Clooney, la moglie Amal e i loro due figli hanno acquisito la cittadinanza della Francia, sancendo un percorso che l’attore aveva lasciato intendere già all’inizio di dicembre.

In quell’occasione Clooney aveva spiegato pubblicamente il forte legame con il Paese, sottolineando soprattutto il valore delle norme francesi sulla tutela della privacy. Secondo l’attore, la protezione riservata ai minori rappresenta un elemento decisivo per la serenità familiare, lontano dall’assedio costante dei paparazzi.

Intervenendo ai microfoni della radio RTL, Clooney aveva espresso apprezzamento per la cultura e la lingua del Paese, ammettendo con ironia di non parlare ancora fluentemente il francese nonostante mesi di studio. Al centro delle sue parole, però, c’era la tranquillità garantita ai figli, con scuole e spazi quotidiani liberi da intrusioni mediatiche.

Con il nuovo status, l’attore mantiene la doppia cittadinanza, statunitense e francese. Il suo rapporto con l’Europa, del resto, è consolidato da tempo e precede il matrimonio celebrato nel 2014 con Amal Alamuddin, avvocata britannico-libanese specializzata in diritti umani e perfettamente francofona.

Nel corso degli anni, la coppia ha costruito una presenza stabile nel continente europeo attraverso diverse proprietà. Clooney possiede una storica villa sul Lago di Como, acquistata nel 2002, mentre insieme hanno investito anche in una residenza di pregio nel Regno Unito.

Più recente è l’acquisto nel sud della Francia, dove nel 2021 i Clooney hanno comprato il Domaine du Canadel, un’ex tenuta vinicola situata nei pressi di Brignoles. Un luogo che, insieme alle tutele garantite dall’ordinamento francese, ha contribuito a rafforzare il legame della famiglia con il Paese.