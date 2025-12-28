Marco Bocci racconta la malattia: la memoria perduta e il rapporto con Laura Chiatti

#MarcoBocci condivide la sua esperienza con una grave infezione cerebrale avvenuta nel 2018, e il percorso di recupero, tra difficoltà di memoria e il rapporto con Laura Chiatti. Un racconto sincero di un momento difficile della sua vita.

Il racconto di Marco Bocci torna a concentrarsi su uno dei momenti più delicati della sua vita, quello segnato nel 2018 da una grave infezione cerebrale. Ospite nello studio di Domenica In, l’attore ha ripercorso le conseguenze di quella esperienza, spiegando come il recupero sia stato lungo e complesso, soprattutto sul piano dei ricordi.

L’origine del problema è stata il virus herpes simplex di tipo 1, responsabile di una forte infiammazione al cervello che ha inciso su memoria e comportamento. Bocci ha chiarito che una parte dei ricordi è tornata con il tempo, mentre un’altra è andata definitivamente persa, una consapevolezza con cui non è stato semplice confrontarsi nei primi mesi.

La malattia ha imposto una lunga fase di convalescenza e un nuovo equilibrio quotidiano. L’attore ha raccontato di convivere ancora oggi con vuoti di memoria, arrivando a rivedere lo stesso film più volte senza ricordarsene. Una condizione che, col tempo, ha imparato ad accettare senza che questo influisse sul suo lavoro.

Da quell’esperienza, però, è nato anche un cambiamento profondo nel modo di affrontare la vita. Bocci ha spiegato di aver sviluppato una maggiore attenzione al presente, rinunciando a pianificare tutto in anticipo e trovando più naturale godersi ogni momento, un approccio che prima non gli apparteneva.

Nel corso dell’intervista, spazio anche alla sfera privata. L’attore è sposato da undici anni con Laura Chiatti, dalla quale ha avuto due figli. Con tono ironico, ha liquidato le voci di crisi che ciclicamente circolano sul loro conto, sottolineando come vengano riproposte da anni senza fondamento.

Bocci ha ricordato anche l’inizio fulmineo della loro storia d’amore, culminata nel matrimonio dopo appena due settimane. Dopo le nozze, ha raccontato, non sono mancati momenti di assestamento, legati alla fine dell’euforia iniziale, ma oggi il rapporto si basa su un legame solido e consolidato nel tempo.