Ucraina-Russia, attacchi notturni su Kiev mentre Trump e Zelensky preparano il confronto con l'Ue

Nelle ore notturne, Kiev è stata interessata da nuovi attacchi russi, tra missili ipersonici e ordigni balistici. La situazione si inserisce in un contesto di crescente tensione tra Ucraina, Russia e le relazioni con l’Europa e gli Stati Uniti.

Una nuova ondata di bombardamenti russi ha colpito l’Ucraina nelle ore notturne, concentrandosi in particolare su Kiev, alla vigilia di un delicato passaggio diplomatico che coinvolge Washington, Kyiv e i vertici europei.

Sulla capitale ucraina sono stati lanciati diversi vettori d’attacco, tra cui missili ipersonici Kinzhal, ordigni balistici Iskander e missili da crociera Kalibr. Le difese aeree sono entrate in funzione, ma l’offensiva ha comunque provocato danni e feriti.

Leggi anche Ucraina-Russia, Putin e la guerra alterata: rapporti distorti e realtà diversa sul fronte

Il bilancio provvisorio parla di almeno cinque persone rimaste ferite a Kiev. Il sindaco Vitaliy Klychko ha segnalato un incendio sviluppatosi nel distretto di Holosiivskyi, mentre frammenti di missili intercettati sono precipitati nelle aree di Obolonskyi e Desnianskyi.

Le esplosioni sono state udite in modo diffuso anche nell’Oblast di Kiev. A Brovary, città situata a circa 20 chilometri a nord-est della capitale, gli attacchi hanno causato blackout elettrici e disservizi nelle zone limitrofe.

Danni materiali sono stati registrati anche a Vyshhorod, a pochi chilometri da Kiev, dove le finestre di un edificio residenziale sono andate in frantumi. Nel distretto di Boryspil risultano colpiti diversi magazzini e almeno due automobili, con nuove segnalazioni di danni alle infrastrutture critiche, secondo le autorità regionali.

Un ulteriore ferito è stato segnalato nella regione occidentale di Ivano-Frankivsk, dove una persona è stata trasportata in ospedale dopo essere rimasta coinvolta negli attacchi notturni.

L’aeronautica militare ucraina ha mantenuto alto il livello di allerta, avvertendo della presenza continuativa di droni e missili russi diretti verso diverse aree del Paese.

Gli attacchi avvengono mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara a incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Florida, con un faccia a faccia previsto a Mar-a-Lago domenica 28 dicembre, nell’ambito dei tentativi di sbloccare una possibile via d’uscita dal conflitto.

In preparazione all’incontro, nella giornata odierna è in programma una call tra Trump, Zelensky, i leader europei e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, per coordinare le posizioni diplomatiche.

Parlando con i giornalisti il 26 dicembre, Zelensky ha spiegato che il confronto con Washington riguarderà vari dossier chiave, tra cui le garanzie di sicurezza, i rapporti economici bilaterali, la situazione nel Donbass e il futuro della centrale nucleare di Zaporizhzhia.