Nuorese, cane ucciso a calci: il fratellino assiste dalla finestra e avvisa i carabinieri

A Oliena, nel Nuorese, un minorenne ha segnalato ai carabinieri l’uccisione di un cane avvenuta davanti a lui. La telefonata ha permesso l’intervento rapido delle forze dell’ordine.

Una telefonata concitata ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri a Oliena, nel Nuorese. A chiamare è stato un minorenne che, dalla finestra di casa, stava assistendo a una violenza contro il cane di famiglia. La segnalazione, carica di paura, ha permesso ai militari di arrivare rapidamente sul posto.

All’arrivo della pattuglia, il ragazzo era in compagnia della sorella maggiorenne, entrambi visibilmente scossi per quanto appena accaduto. I carabinieri della stazione locale hanno avviato subito gli accertamenti, raccogliendo le prime testimonianze e ricostruendo i passaggi della vicenda.

È stato contattato il veterinario di turno dell’Asl, giunto per verificare le condizioni dell’animale. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, confermando la gravità dell’episodio di maltrattamento.

Grazie alle indicazioni fornite dai due familiari presenti, il presunto responsabile è stato identificato e denunciato. Le indagini proseguono per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e valutare l’eventuale coinvolgimento di altre responsabilità.