Manovra, protesta in Senato: Pd con cartelli Voltafaccia Meloni, M5S mostra l'opuscolo Tre anni di tasse

Durante la discussione sulla manovra in Senato, i gruppi di opposizione hanno manifestato con cartelli e opuscoli, contestando le politiche del governo e evidenziando le loro posizioni.

Protesta dei gruppi di opposizione nell’Aula del Senato al termine delle dichiarazioni di voto sulla manovra. I senatori del Pd hanno esposto cartelli con la scritta “Voltafaccia Meloni”, mentre il M5S ha sventolato l’opuscolo “Tre anni di tasse” contro il governo. Leggi anche Manovra, primo via libera al Senato: fisco, pensioni e misure economiche nel testo aggiornato