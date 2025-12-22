Caso Epstein, Ian Maxwell: Per Ghislaine possibile richiesta di grazia a Trump

Ian Maxwell, fratello di Ghislaine Maxwell, ha indicato che, in caso di respingimento dell’ultimo ricorso, potrebbe valutare una richiesta di grazia a Donald Trump. Maxwell ha spiegato che in passato il presidente aveva mostrato disponibilità in tal senso.

Per Ghislaine Maxwell, condannata a 20 anni di carcere negli Stati Uniti per traffico sessuale di minorenni e legata a Jeffrey Epstein, la strada giudiziaria potrebbe non essere l’ultima opzione. Secondo il fratello Ian, imprenditore, se l’ultimo ricorso dovesse essere respinto l’ipotesi successiva potrebbe diventare una richiesta di grazia a Donald Trump.

Ian Maxwell ha spiegato che in passato il presidente ha già dimostrato di poter concedere provvedimenti di clemenza e che, in questo contesto, sarebbe un passaggio valutabile. Nelle sue dichiarazioni, ha sostenuto che la sorella sarebbe innocente e che avrebbe raccolto elementi per contestare quanto accaduto durante i procedimenti.

Leggi anche Caso Epstein, diffusi centinaia di documenti con ampi omissis: scoppia la polemica, spuntano foto di Bill Clinton

La difesa ha presentato un nuovo ricorso, puntando su presunte irregolarità nei processi. Ian Maxwell ha affermato che il governo statunitense avrebbe nascosto informazioni e che, a suo dire, non sarebbero emersi contenuti compromettenti a carico di Ghislaine Maxwell.

Nel racconto del fratello, Maxwell gli avrebbe confidato di aver perso tutti gli appelli finora, ma di non voler rinunciare e di mantenere una speranza legata alle prossime mosse legali.

Ian Maxwell ha inoltre citato le decisioni di Trump in materia di clemenza, ricordando la grazia a 1500 partecipanti all’assalto al Campidoglio del 2021, descrivendolo come un presidente incline a scelte autonome e senza la prospettiva di un terzo mandato.