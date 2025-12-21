Caso Garlasco, nuova impronta di scarpa con tracce di sangue segnalata dal Tg1

Nel fascicolo sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco viene segnalata una nuova impronta di scarpa insanguinata, trovata sulla scala interna dell’abitazione. Un elemento che potrebbe contribuire alle indagini in corso.

Nel fascicolo sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, emerge un elemento che riaccende l’attenzione degli investigatori. Le verifiche più recenti indicano la possibile presenza di una impronta di scarpa insanguinata individuata in cima alla scala interna dell’abitazione, il punto in cui venne rinvenuto il corpo della giovane.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la traccia sarebbe compatibile con la cosiddetta “traccia 33”, il segno lasciato sul muro e attribuito all’autore del delitto. L’analisi comparativa tra i rilievi effettuati all’epoca e i nuovi accertamenti tecnici avrebbe portato a questa corrispondenza.

La notizia è stata diffusa dal Tg1 nell’edizione serale delle 20, che ha riferito degli sviluppi emersi nel corso delle attività investigative, focalizzate sulla rilettura delle prove raccolte sulla scena del crimine.