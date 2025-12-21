Cava de' Tirreni, doppia morte dopo un accoltellamento: indagano i Carabinieri

A Cava de' Tirreni, nel Salernitano, si sono verificati due decessi in seguito a un episodio di violenza: un uomo ha aggredito una donna con un coltello e poi si è tolto la vita. Le indagini dei Carabinieri sono in corso.