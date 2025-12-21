Cava de' Tirreni, doppia morte dopo un accoltellamento: indagano i Carabinieri
A Cava de' Tirreni, nel Salernitano, si sono verificati due decessi in seguito a un episodio di violenza: un uomo ha aggredito una donna con un coltello e poi si è tolto la vita. Le indagini dei Carabinieri sono in corso.
Tragedia nel pomeriggio a Cava de' Tirreni, nel Salernitano: un uomo di 40 anni ha colpito con un coltello una donna coetanea e subito dopo si è lanciato da una finestra. Entrambi sono morti.
L'uomo è deceduto sul colpo in seguito alla caduta. La donna, ferita in modo gravissimo, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Cava de' Tirreni, dove è morta poco dopo il ricovero.
Leggi anche Finlandia, accoltellamento in una scuola a Pirkkala: tre feriti e un arresto
Secondo le prime informazioni i due non convivevano. Sulla vicenda stanno lavorando i Carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore.