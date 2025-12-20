Irama: 30 anni tra musica, nomi d'arte, Amici, Sanremo e curiosità

Irama, il talento toscano che ha conquistato il cuore dell’Italia, compie 30 anni il 20 dicembre 2025. Dalla giovane promessa di Amici al successo sul palco di Sanremo, il suo percorso è stato un crescendo di emozioni e successi. Classe 1995, nato a Carrara, ha saputo trasformare la passione in una carriera brillante, fatta di hit, collaborazioni e curiosità che continuano a sorprendere i fan. Scopriamo insieme i momenti più significativi di questo trentenne tra musica e sogni.

Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, festeggia i suoi 30 anni il 20 dicembre 2025; il cantautore e rapper italiano è diventato un nome familiare nella musica pop grazie a una carriera costruita tra talento precoce, talent show e Festival di Sanremo.

Classe 1995, è nato a Carrara, città toscana famosa per il suo marmo, e ha trascorso l’infanzia lì prima di trasferirsi con la famiglia a Monza ancora bambino.Sin da piccolo ha mostrato una spiccata passione per la musica, componendo i suoi primi brani all’età di sette anni.

Il nome d’arte “Irama” nasce dall’anagramma del suo secondo nome, Maria, ma non è solo un gioco di lettere: nella lingua malese la parola significa “ritmo”, un richiamo alla centralità del suono nella sua identità artistica.

Prima di approdare al grande pubblico, Irama ha iniziato la sua carriera collaborando con altri artisti e pubblicando alcune canzoni, tra cui tracce con Valerio Sgargi e con il duo Benji & Fede.Nel 2016 ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione “Nuove proposte” con il brano “Cosa resterà”.

L’anno decisivo è stato il 2018, quando ha trionfato nella diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, un risultato che gli ha spalancato le porte della scena musicale italiana e gli ha permesso di consolidare un contratto con Warner Music Italy.

Da quel momento la sua discografia è cresciuta costantemente. Ha pubblicato diversi album e singoli di successo, inclusi brani apprezzati dal pubblico come “Mediterranea”, “Nera” e “La genesi del tuo colore”, e ha partecipato più volte al Festival di Sanremo.

Nel 2024 e nel 2025 ha gareggiato nuovamente al Festival di Sanremo con “Tu no” e “Lentamente”, ottenendo rispettivamente il quinto e il nono posto nella classifica finale.

Sulla vita privata Irama mantiene un profilo piuttosto riservato, preferendo che l’attenzione resti sulla sua musica piuttosto che sugli aspetti personali, sebbene nel tempo siano emerse alcune relazioni sentimentali con personaggi noti del mondo della danza e dello spettacolo.

Oltre ai successi musicali, il suo percorso racconta anche l’evoluzione di un artista che ha saputo fondere influenze diverse – dal cantautorato italiano alle sonorità rap e pop – per costruire uno stile proprio, riconoscibile e in continua crescita.