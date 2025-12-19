GTA Online - Regali per le feste

La nuova futuristica supercar Progen Luiva sbarca in GTA Online per le feste

La supercar Vapid FMJ MK V è ora disponibile per tutti, oltre a regali festivi, ritorno degli eventi stagionali e molto altro

Non preoccuparti se non vedi un tettuccio, il parabrezza o i finestrini... fa tutto parte della visione creativa di Progen, e l'obiettivo della Luiva è unire delle performance da urlo a un peso irrisorio. Immaginala come una slitta superpotente, costruita appositamente per offrire una completa esperienza sensoriale dell'atmosfera natalizia in arrivo a Southern San Andreas. Ottieni subito la nuova Progen Luiva (supercar) da Legendary Motorsport o direttamente dalla vetrina di Luxury Autos in GTA Online. Gli abbonati a GTA+ potranno accaparrarsela anche recandosi all'autosalone del Vinewood Car Club a Elysian Island.

Vapid FMJ MK V ora disponibile per tuttiLa FMJ MK V doveva essere un prototipo da pista pensato per rendere omaggio a un leggendario modello Vapid degli anni '60. Come tutte le auto innovative, la MK V si è fatta strada nelle linee di produzione, nel cuore del traffico cittadino e nell'olimpo delle gare. La Vapid FMJ MK V (supercar) può essere acquistata da tutti da Legendary Motorsport o presso l'autosalone Luxury Autos! Gli abbonati a GTA+ possono ancora riscattarla gratis al Vinewood Car Club fino al 7 gennaio. Chi gioca su PS5, Xbox Series X|S e PC (Enhanced) potrà migliorarne le performance e sfrecciare sul serio sulla neve con le modifiche di Hao's Special Works.

Riscatta le ricompense del livello oro entro il 7 gennaioChi completerà le tre nuove missioni Nuovi annunci entro il 7 dicembre riceverà regali speciali: uno sconto di 2.000.000 di GTA$ su tutte le proprietà Prix Luxury Real Estate e il Girocollo Rockstar nero. Mi raccomando, hai tempo solo fino al 7 gennaio per approfittare di queste ricompense se non le hai già riscattate. Gli abbonati a GTA+ riceveranno un ulteriore sconto da 1.000.000 di GTA$ su tutte le ville fino al 7 gennaio.

Abbigliamento festivo, regali e altroLe festività sono arrivate in GTA Online! Gli abiti festivi sono comparsi nei negozi di abbigliamento di Southern San Andreas e troverai alberi e addobbi in giro per la città e nelle tue proprietà, comprese delle eleganti decorazioni natalizie nella tua nuova e lussuosa villa. Le previsioni meteo del mese annunciano molte nevicate, quindi preparati al freddo... Gioca a GTA Online dal 23 dicembre al 7 gennaio per ricevere una serie di regali a tema, tra cui il Maglione Buone feste, il Completo integrale botti di capodanno, il lanciapalle di neve, il bastone di zucchero, il cannone pirotecnico con 20 fuochi d'artificio, e ricariche di snack, giubbotti antiproiettile e munizioni. Chi si è iscritto alla mailing list della propaganda di Rockstar potrà ottenere anche lo speciale Cappello albero festivo rosso in GTA Online tra il 18 e 31 dicembre: basterà accedere al gioco e giocare (il premio sarà consegnato entro 72 ore). Se non sei ancora iscritto alla mailing list, iscriviti e gioca a GTA Online tra il 18 e il 31 dicembre per ricevere i tuoi premi, oltre a tutti gli ultimi aggiornamenti sul gioco, sugli eventi speciali, sulle offerte e su molto altro ancora che troverai direttamente nella tua casella di posta elettronica.

Ritorno delle modalità festiveLo spirito del Natale Passato ha riportato con sé le modalità festive più amate. Rintraccia una misteriosa creatura in Caccia allo Yeti, torna vittorioso dalle gelide lotte a Palle di neve, sfuggi al losco individuo noto come Babbo Fatale e combatti con due rapinatori in Sparatoria al Weazel Plaza. Trova i pupazzi di neve dal 23 al 29 dicembre e distruggili tutti e 25 per ricevere il Completo Pupazzo di neve. Vinci contro Babbo Fatale per meritarti il Completo Babbo Fatale e sconfiggi i rapinatori del Weazel Plaza, invece, per ottenere la pistola WM 29.Inoltre, tieni d'occhio il Camion delle feste eCola: girerà per la città lasciando meravigliosi regali, tra cui maglioni festivi, GTA$ e RP, munizioni e snack.

Grandi bonus di GTA$ in Assalto a Cluckin' BellAiuta l'ufficiale dell'LSPD Vincent Effenburger a restare nella lista dei buoni, smantellando i membri del cartello insediati nella fabbrica di Paleto Bay in Assalto a Cluckin' Bell, per guadagnare delle ricompense allettanti. Completa Assalto a Cluckin' Bell entro il 7 gennaio per ricevere fino a 1.300.000 GTA$ di bonus:

Completa la missione conclusiva da leader per avere un bonus una tantum da 500.000 GTA$ .

. Completa la missione conclusiva come associato o guardia del corpo per ricevere un bonus una tantum da 500.000 GTA$.

Entrambi i bonus verranno accreditati entro 72 ore. In più, portando a termine la missione conclusiva una volta da leader tra il 30 dicembre e il 7 gennaio completerai la sfida settimanale e riceverai un altro bonus da 300.000 GTA$, oltre al Maglione Krampus.

GTA$ doppi nelle missioni di vendita di erba di CentauriDarti alla coltivazione di piante diverse dagli alberi di Natale nelle missioni di vendita di erba di Centauri ti permetterà di incassare GTA$ doppi. Chi possiede una villa potrà guadagnare ancora di più richiedendo un aumento della velocità di produzione tramite l'assistente IA.

Merry Cliquemas! Chi ha acquistato uno sfasciacarrozze potrà liberare King Tiny, l'amico di Jamal, ne Il Furto ai gangster e riscattare come veicolo personale la Vapid Clique (muscle car), accessoriata con la splendida e festiva livrea Merry Cliquemas e una targa Liberty City.

GTA$ e RP doppi nella serie della comunitàLa serie della comunità include una gamma di gare invernali, deathmatch e Last Team Standing che frutteranno GTA$ e RP doppi (quadrupli per gli abbonati a GTA+). Preparati per un Re della collina a squadre con una festosa ambientazione nel #Santa's Village di ShelbyGR o mettiti alla prova in Snow Down, una spietata Sopravvivenza creata da –420Blaze-.In più, sfreccia nelle feste in Salti di rigore di gruppo, che fa il suo ritorno nella serie in evidenza portando con sé GTA$ e RP doppi.

Buckingham SuperVolito Carbon gratisQuest'anno, Buckingham si sente particolarmente generosa. Dal 23 al 29 dicembre, riscatta un elicottero Buckingham SuperVolito Carbon gratis da Elitás Travel. Potrai equipaggiare il SuperVolito Carbon con un disturbatore di frequenze di missili nell'officina aeronautica del tuo hangar.

SCONTI

Serre per la produzione di erba – 40% di sconto

Migliorie e modifiche per le Serre per la coltivazione di erba – 40% di sconto

Annis Remus (sportiva) – 30% di sconto

Karin S95 (sportiva) – 30% di sconto

Enus Deity (berlina) – 30% di sconto

Sea Sparrow (elicottero) – 30% di sconto

Dinka RT3000 (sportiva) – 30% di sconto

Declasse Walton L35 (fuoristrada) – 30% di sconto

Pegassi Reaper (supercar) – 30% di sconto

Albany Brigham (muscle car) – 30% di sconto

Progen Itali GTB (supercar) – 30% di sconto

HVY Insurgent (fuoristrada) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi Carabina d'ordinanza (40% di sconto) | Storditore (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile a pompa da combattimento | Lanciagranate compatto | Pistola vintage | Up-N-Atomizer | Empia devastatrice | Cannone a rotaia | Granate | El Strickler (disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC Enhanced)

GTA+Quest'anno ci sono già un sacco di regali sotto l'albero per gli abbonati a GTA+: la nuova supercar Vapid FMJ MK V riscattabile gratuitamente all'autosalone del Vinewood Car Club, uno sconto di 1.000.000 di GTA$ su tutte le ville di Prix Luxury di A Safehouse in the Hills e molto altro ancora. In più, riceverai una miglioria aggiuntiva per l'officina della villa, l'accesso da remoto al tuo staff tramite l'app del Vinewood Club, abbigliamento festivo e altro fino al 7 gennaio.