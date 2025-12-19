Funcom svela Dune: Awakening Capitolo 3

Dune: Awakening presenta il suo più grande aggiornamento fino ad oggi, con l'obiettivo di soddisfare una delle richieste più popolari dei giocatori: più contenuti, modalità di gioco e modi per progredire nell'endgame.

Funcom ha svelato oggi i primi dettagli del Capitolo 3, il prossimo aggiornamento gratuito in arrivo per Dune: Awakening, il gioco di sopravvivenza open world ispirato al romanzo di Frank Herbert e ai film campioni d'incassi di Denis Villeneuve e Legendary Entertainment.

Capitolo 3 aggiornamento gratuito: l’Endgame migliore di sempre

La maggior parte dei miglioramenti e delle aggiunte nel Capitolo 3 derivano direttamente dalle richieste e dai feedback dei giocatori. Una delle richieste più popolari è stata quella di fornire ai giocatori più possibilità di progressione una volta raggiunto il livello 6. Il Capitolo 3 mira a soddisfare questa richiesta, offrendo ai giocatori scelte più approfondite e modi più significativi per avanzare sia in PvE che in altre modalità.

“Sappiamo che i giocatori desiderano un'esperienza più ricca nelle fasi avanzate del gioco e questo aggiornamento getta le basi essenziali per ciò che verrà dopo”, ha affermato Joel Bylos, direttore creativo di Dune: Awakening. “Abbiamo ricostruito da zero il sistema Landsraad, aggiunto nuovi modi per guadagnare ricompense sia giocando da soli che in gruppo, ampliato i ranghi delle fazioni e introdotto il nuovo sistema di specializzazione. Sono state aggiunte anche nuove località con missioni inedite e stazioni di prova ripetibili uniche con difficoltà crescente per ottenere ricompense aggiuntive. Il nostro obiettivo è offrire ai giocatori più opzioni che mai nella fase avanzata del gioco”.

Questo elenco è lungi dall'essere esaustivo. Una quantità enorme di modifiche, miglioramenti e aggiunte rendono il Capitolo 3 il più grande aggiornamento di Dune: Awakening fin dal lancio.

Anche il combattimento vede diversi miglioramenti, insieme all'introduzione delle Dual Blades, del Pyrocket e di una completa rielaborazione del Rapier. Per chi non vede l'ora di scoprire come proseguirà la storia principale, il Capitolo 3 riprende da dove si era interrotto il Capitolo 2, offrendo tante nuove ore di gameplay survival story-driven.

DLC a pagamento Raiders of the Broken Lands: Altre risorse per costruire

Contemporaneamente all'aggiornamento gratuito del Capitolo 3, verrà rilasciato Raiders of the Broken Lands, incluso senza costi aggiuntivi nel Season Pass. Questo DLC risponde a una delle richieste più frequenti dei giocatori: più elementi con cui costruire! Si tratta di ben 73 elementi di costruzione e 17 decorazioni ispirati ai contrabbandieri dell'Imperium, oltre a un set dedicato di tute protettive, un set di armature leggere e pesanti, varianti di armi, campioni di tessuto ed emote.

Dune: Awakening sarà disponibile con uno sconto del 35% nei saldi invernali di Steam a partire da oggi. Si tratta dello sconto più alto mai applicato al gioco dal suo lancio; quindi, è l'occasione perfetta per trasferirsi finalmente su Arrakis e prepararsi al Capitolo 3, in uscita a breve.

Dune: Awakening Capitolo 3 sarà disponibile gratuitamente, mentre il DLC Raiders of the Boken Lands può essere acquistato per €9,99 o come parte del Season Pass (€24,99).