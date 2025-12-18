La “Festive Season Campaign” è iniziata su eFootball

Partecipate alla campagna natalizia per avere la possibilità di ottenere Oliver Kahn e altri premi speciali.

Konami annuncia il lancio della campagna natalizia su eFootball™. Gli utenti potranno partecipare a una campagna in-game a partire dal 18 dicembre, completare obiettivi specifici e ottenere uno speciale Special Selection Contract e altri premi in-game.

Ottenete gratuitamente Oliver Kahn con nuove abilitàAcquistando uno Speciale Selection Contract, gli utenti potranno scegliere un giocatore da un elenco di leggende mondiali, tra cui Oliver Kahn. Oliver Kahn ora possiede l'abilità “GK Spirit Roar”, che consente di aumentare le capacità fisiche dei difensori dopo il calcio d'inizio del secondo tempo.

Un club pack con gli 11 giocatori dell'Arsenal FC e l'introduzione di Epic: European Clubs GuardiansInoltre, gli utenti potranno ottenere un club pack con gli 11 giocatori dell'Arsenal FC e l'allenatore Mikel Arteta. Mikel Arteta possiede l'abilità “Link-Up Play” che consente agli utenti di utilizzare diverse strategie. La campagna festiva introduce anche Epic: European Clubs Guardians. Patrice Vieira, Cafu e Marcel Desailly potranno essere ottenuti in-game come giocatori Epic.

World Championships “eFootball™ Championship 2026”: iniziate le qualificazioni online per determinare il rappresentante dell'Arsenal FC.Infine, hanno preso il via le qualificazioni online per il Club Event “eFootball™ Championship 2026 Arsenal FC”. Questo evento determinerà il rappresentante dell'Arsenal FC al World Championship “eFootball™ Championship 2026”. La scorsa stagione, 36,42 milioni di giocatori hanno partecipato alle qualificazioni.

L'“eFootball Championship 2026” comprende due tornei: l'“eFootball Championship 2026 Open”, aperto a tutti gli utenti, e l'“eFootball Championship 2026 Club Event”, che determina il fan numero uno di ogni club partner ufficiale. I migliori utenti che si qualificheranno nel corso di questi eventi si sfideranno per il titolo di “World’s Best eFootball player” nelle “eFootball Championship 2026 World Finals” che si terranno nell'estate del 2026.