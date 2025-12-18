Recensione EPOMAKER TH33

Il tastierino numerico wireless compatto che punta su personalizzazione e qualità

EPOMAKER TH33 nasce per rispondere a un’esigenza sempre più diffusa tra professionisti, creator e gamer: recuperare le funzionalità di un tastierino numerico completo senza rinunciare a spazio, portabilità e personalizzazione. Non si tratta di un semplice numpad esterno, ma di un dispositivo meccanico evoluto, a 33 tasti, pensato per integrarsi in configurazioni moderne e flussi di lavoro dinamici. La presenza di una manopola programmabile, la connettività multi-dispositivo e il supporto al software VIA collocano il TH33 in una fascia decisamente più avanzata rispetto ai classici tastierini numerici tradizionali.

Materiali e design

Dal punto di vista costruttivo, EPOMAKER TH33 adotta una scocca in plastica ABS, una scelta coerente con l’obiettivo di mantenere peso e dimensioni contenute senza sacrificare solidità. Il dispositivo misura 151,4 x 141,1 x 45,45 mm e pesa circa 380 grammi, risultando stabile sulla scrivania ma facile da trasportare in uno zaino o in una borsa da lavoro.

La piastra interna è in policarbonato (PC) e la struttura è montata su guarnizione, una soluzione sempre più apprezzata nel mondo delle tastiere meccaniche per la capacità di migliorare il comfort di digitazione e l’acustica. I keycap sono in PBT con stampa a sublimazione, quindi resistenti all’usura nel tempo e poco soggetti a lucidarsi, con profilo Cherry e altezze scolpite che seguono la naturale curvatura delle dita.

Interessante anche la scelta ergonomica del layout: i numeri sono posizionati sulla sinistra, mentre i tasti freccia si trovano sulla destra, rendendo il TH33 versatile sia per utenti mancini sia destrorsi. Il supporto posteriore regolabile su due livelli consente tre angolazioni di digitazione (6°, 8,9° e 12,3°), adattandosi facilmente a diverse postazioni e preferenze personali.

Hardware e prestazioni

Sotto il profilo tecnico, EPOMAKER TH33 si dimostra sorprendentemente completo per la sua categoria. La connettività è uno dei suoi punti di forza: supporta modalità cablata USB Type-C, wireless a 2,4 GHz e Bluetooth 5.0, con la possibilità di associare e gestire fino a cinque dispositivi. Questo lo rende ideale per chi lavora quotidianamente su più piattaforme, come PC Windows, Mac, tablet Android o notebook secondari.

Il polling rate raggiunge i 1000 Hz in modalità cablata e 2,4 GHz, mentre scende a 125 Hz in Bluetooth. La latenza dichiarata è di 3 ms via USB, 5 ms in wireless a 2,4 GHz e 15 ms in Bluetooth, valori più che adeguati sia per la produttività sia per l’uso in ambito gaming leggero. Non manca il supporto all’anti-ghosting e al NKRO, garanzia di precisione anche con input rapidi e simultanei.

Il PCB è hot-swap e compatibile con switch meccanici in stile MX a 3 e 5 pin, permettendo all’utente di sostituire facilmente gli switch senza saldature. Il modello recensito monta gli EPOMAKER Wisteria Linear V2, switch lineari lubrificati in fabbrica, con forza di attuazione di 45±3 gf e corsa totale di 3,6 mm. La sensazione di pressione è fluida e coerente, adatta a lunghe sessioni di digitazione o inserimento dati.

Particolare attenzione è stata dedicata all’acustica interna: sandwich in lattice, cuscinetto IXPE, film PET per l’ottimizzazione del suono, schiuma per le prese degli switch e spugna inferiore lavorano insieme per ridurre vibrazioni e risonanze. Il risultato è un suono pieno, controllato e piacevole, decisamente superiore alla media dei tastierini numerici esterni.

Leggi anche Recensione EPOMAKER HE30

Uso quotidiano

Nell’utilizzo quotidiano, EPOMAKER TH33 si rivela estremamente versatile. In ambito lavorativo, soprattutto per chi utilizza fogli di calcolo, software di contabilità o strumenti di data entry, la presenza di tasti dedicati come Canc, Home, Fine, Inserisci, Page Up e Page Down velocizza sensibilmente le operazioni. Il supporto al software VIA consente di rimappare ogni singolo tasto, creare macro multi-azione e scorciatoie personalizzate, adattando il dispositivo a flussi di lavoro molto specifici.

Anche in contesti creativi o ludici il TH33 trova spazio: la manopola programmabile può essere assegnata al controllo del volume, allo zoom, allo scorrimento della timeline o ad altre funzioni, mentre le macro permettono di eseguire comandi complessi con un solo input. La retroilluminazione RGB per singolo tasto, con LED rivolti a sud, è completamente personalizzabile in termini di colore, luminosità ed effetti, senza interferire con keycap in profilo Cherry.

La batteria integrata da 2000 mAh garantisce un’autonomia adeguata anche in sessioni prolungate, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Il passaggio tra dispositivi associati è rapido e intuitivo, un vantaggio concreto per chi lavora in mobilità o utilizza più sistemi durante la giornata.

Conclusioni

EPOMAKER TH33 non è un semplice accessorio, ma un vero e proprio strumento di produttività e controllo pensato per utenti esigenti. La combinazione di dimensioni compatte, costruzione curata, connettività completa e ampie possibilità di personalizzazione lo rende una soluzione ideale per chi utilizza tastiere compatte o layout ridotti e non vuole rinunciare a un tastierino numerico avanzato.

Pur utilizzando materiali plastici, la qualità complessiva è elevata e coerente con la fascia di riferimento. Il supporto a VIA, l’hot-swap e l’attenzione all’acustica lo distinguono nettamente dai classici numpad wireless presenti sul mercato. EPOMAKER TH33 si rivolge a chi cerca un dispositivo flessibile, moderno e configurabile, capace di adattarsi a lavoro, creatività e intrattenimento senza compromessi evidenti.

Voto 8,7 / 10

Pro

Design compatto e ben studiato

Connettività completa (USB, 2.4 GHz, Bluetooth) con supporto multi-dispositivo

PCB hot-swap compatibile con switch MX 3 e 5 pin

Ottima qualità acustica grazie alla struttura interna multilayer

Supporto al software VIA per rimappatura e macro

RGB per singolo tasto personalizzabile

Contro