World Series 2025 di Gran Turismo si chiude a Fukuoka
Le Gran Turismo World Series 2025 raggiungono l’atto conclusivo questo fine settimana a Fukuoka, in Giappone, dove i migliori piloti mondiali di Gran Turismo 7 si sfideranno per i titoli della Manufacturers Cup e della Nations Cup.
Dopo tre emozionanti round disputati a Londra, Berlino e Los Angeles, la stagione si chiude con due giorni di gare ad altissima intensità, che vedranno protagonisti i migliori concorrenti online provenienti da tutto il mondo.
Manufacturers Cup – Sabato, 20 Dicembre, CET 09:00
Trentasei piloti, rappresentanti di 12 Case Costruttrici, si ritroveranno a Fukuoka dopo aver gareggiato individualmente nelle rispettive regioni (Asia-Oceania, EMEA, Americhe).
- Il Team Subaru guida la classifica dopo le vittorie nei Round 1 e 2.
- Team Mazda e Team BMW restano a stretto contatto, approfittando della prestazione più debole di Subaru a Los Angeles.
- Con tre gare valide per la classifica e una Grand Final che assegna il doppio dei punti, che si terrà sul Circuito Yas Marina di Abu Dhabi (nuovo su GT7 grazie all’aggiornamento Spec III), la corsa al titolo è apertissima!
Nations Cup – Domenica, 21 Dicembre, CET 07:00
La stagione 2025 è stata finora dominata dalla Spagna:
- Jose Serrano (Spagna) ha vinto sia a Londra che a Berlino, conquistando un vantaggio di cinque punti;
- Pol Urra (Spagna), vincitore a Los Angeles, rimane a stretto contatto;
- Valerio Gallo (Italia) e Takuma Miyazono (Giappone, campione in carica per due volte) restano minacce concrete, soprattutto con Miyazono impegnato a gareggiare sul proprio territorio.
Le Finals prevedono:
- Gara 1: Circuito di Spa-Francorchamps;
- Gara 2: Circuito Gilles-Villeneuve (introdotto con l’aggiornamento Spec III);
- Grand Final: 24 Ore del Nürburgring
Si preannuncia un duello spettacolare prima che venga incoronato il Campione del Mondo 2025 della Nations Cup.
DOVE SEGUIRE L’EVENTO
Tutte le gare saranno visibili in streaming, con il commento in otto lingue, sul canale YouTube ufficiale di Gran Turismo: https://www.youtube.com/@GRANTURISMOTV.
Le trasmissioni saranno visibili anche in-game con Gran Turismo 7.
ATTIVITÀ E RICOMPENSE IN-GAME
I giocatori possono partecipare alle World Finals tramite diverse attività in-game disponibili sulla Mappa Mondiale di GT7:
- Campagna “Indovina i Vincitori”: Guadagna Credit in-game indovinando correttamente i campioni.
- Ricompense per la Visione della Campagna: Guarda le dirette in-game per sbloccare oggetti speciali.
- Gare di Celebrazione della World Series: Gare speciali che riproducono le configurazioni delle World Finals sui circuiti di Yas Marina e Gilles-Villeneuve, offrendo Credit aggiuntivi come ricompensa.