Manovra 2026, pensione anticipata più lenta dal 2031: slitta la decorrenza e cambia il riscatto laurea

La Manovra 2026 introduce nuove regole sul calendario di accesso alla pensione anticipata, con un impatto progressivo a partire dal 2031. Tra gli emendamenti depositati dal governo in Commissione Bilancio al Senato compare una modifica che interviene sui tempi di decorrenza dell’assegno per chi raggiunge i requisiti contributivi negli anni successivi.

Il requisito resta fissato a 42 anni e 10 mesi di contributi, con una riduzione di dodici mesi per le lavoratrici. A cambiare è il momento effettivo in cui il trattamento viene erogato: per chi matura il diritto nel 2031 è previsto uno slittamento di tre mesi rispetto alla data ordinaria.

Il differimento diventa più ampio negli anni successivi. La finestra mobile sale a quattro mesi per chi raggiunge i requisiti nel 2032 e nel 2033, passa a cinque mesi nel 2034 e arriva a sei mesi nel 2035, raddoppiando di fatto il rinvio iniziale previsto dal nuovo schema.

Le novità non si limitano alla decorrenza dell’assegno. Dal 1° gennaio 2031 cambia anche il peso del riscatto della laurea breve nel conteggio dell’anzianità contributiva necessaria per il pensionamento anticipato.

Per i lavoratori che maturano i requisiti nel 2031, sei mesi di contributi riscattati attraverso la laurea breve non vengono considerati ai fini del raggiungimento della soglia richiesta. La riduzione aumenta in modo graduale negli anni successivi.

Nel dettaglio, per chi arriva ai requisiti nel 2032 vengono esclusi dodici mesi di contribuzione riscattata, che diventano diciotto mesi nel 2033. La quota sale ulteriormente a ventiquattro mesi per i lavoratori che maturano il diritto nel 2034.

Il meccanismo raggiunge il livello massimo nel 2035, quando fino a trenta mesi di contributi derivanti dal riscatto della laurea breve non concorrono più al calcolo dell’anzianità necessaria per l’uscita anticipata.