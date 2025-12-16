La Nightmare Experience arriva con la Patch 1.5 di Dying Light: The Beast

Dying Light: The Beast, con l’aggiornamento 1.5, introduce la Nightmare Experience, un nuovo modo di giocare al titolo.

Nightmare Experience è un nuovo livello di difficoltà per Dying Light: The Beast, pensato per i giocatori esperti alla ricerca di un'esperienza di sopravvivenza davvero impegnativa. Rende i nemici umani e infetti più forti, più intelligenti, più aggressivi e più reattivi alle azioni dei giocatori grazie ai loro sensi potenziati. Alcune Dark Zone potrebbero ora includere Volatili durante il giorno e il gameplay diventa più impegnativo poiché le risorse sono limitate e devono essere gestite con maggiore attenzione.

Questo aggiornamento introduce anche un nuovo Volatile Alfa. Si tratta dell'infetto più potente di Castor Woods e del Volatile più intelligente nella storia di Dying Light. Rintraccia l'odore del giocatore, ignora la luce UV della torcia elettrica ed è in grado di dargli la caccia e seguirlo attraverso la mappa finché non raggiunge una zona sicura o riesce a ucciderlo. È intelligente e pericoloso, e vi costringerà ad adottare uno stile di gioco prudente e strategico durante la notte.

Inoltre, Nightmare Experience introduce nuove meccaniche di sopravvivenza. Il sistema della fame influisce sulla resistenza, sulla rigenerazione della salute e sull'efficacia in combattimento. Più a lungo i giocatori ignorano la fame, più severe diventano le conseguenze. Inoltre, la torcia si scarica col tempo e, quando la batteria è quasi esaurita, si affievolisce e lampeggia, costringendo i giocatori a crearne una nuova o a trovarne una sostitutiva.

Completando le sfide più difficili di questo livello, i giocatori riceveranno in premio oggetti esclusivi, tra cui amuleti unici, un outfit speciale e una nuova skin per veicoli.

Inoltre, l'iniziativa della community The Call of the Beast è ancora in corso. I giocatori possono cimentarsi in sfide settimanali, raggiungendo obiettivi condivisi, guadagnando ricompense e creando insieme lo slancio necessario per sbloccare una speciale ricompensa. Attualmente siamo alla sfida 9, in cui i giocatori gareggiano per saccheggiare milioni di oggetti durante la notte. La prossima sfida avrà inizio giovedì 18 dicembre.

La dedizione e la creatività dei giocatori sono davvero incredibili. Per premiare ulteriormente il loro impegno, Techland ha organizzato un concorso di montaggio video, collaborando con partner come Intel e Alienware per offrire premi di grande valore ai vincitori.

Techland continua a supportare Dying Light: The Beast, offrendo ai giocatori ancora più motivi per tornare a giocare o iniziare la loro avventura. Con gli ultimi aggiornamenti, tra cui la patch 1.4 e la nuova Nightmare Experience con una serie di miglioramenti, nuove mosse finali per le armi a una mano e due nuovi obiettivi, le oltre 40 ore di gioco sono ora più coinvolgenti e immersive che mai. Il periodo dei saldi natalizi è il momento perfetto sia per i nuovi giocatori che per quelli che tornano a giocare per godersi tutti i nuovi contenuti, con il gioco disponibile con uno sconto del 20%.