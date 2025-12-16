Cliff Richard annuncia la guarigione dal cancro alla prostata e rilancia lo screening nazionale

La diagnosi è arrivata quasi per caso, durante accertamenti sanitari richiesti dalla compagnia assicurativa prima di una tournée internazionale. Cliff Richard ha raccontato di aver scoperto così un tumore alla prostata, individuato in fase iniziale e senza segni di metastasi.

Intervenendo in televisione, il cantante britannico, oggi 85enne, ha spiegato che la malattia non era in uno stadio avanzato e che il percorso terapeutico seguito ha dato esito positivo. Richard ha chiarito di non poter escludere del tutto una possibile recidiva, ma ha confermato che le cure hanno funzionato come previsto.

Dopo aver superato il periodo più delicato, l’artista ha deciso di esporsi pubblicamente per sostenere l’introduzione di un programma nazionale di screening per il cancro alla prostata nel Regno Unito. A suo giudizio, l’assenza di controlli di massa su questa patologia rappresenta una lacuna significativa, soprattutto se confrontata con i protocolli già attivi per tumori come quelli al seno, al colon e alla cervice uterina.

L’iniziativa di Richard si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione promosso anche dalla monarchia. Re Carlo III ha recentemente invitato i cittadini britannici a non rimandare gli esami di prevenzione oncologica, ricordando come una diagnosi tempestiva possa incidere in modo determinante sull’intensità delle terapie.

Il sovrano aveva reso nota la propria malattia oncologica nel febbraio 2024, senza specificarne la natura, spiegando che l’individuazione precoce gli ha consentito di affrontare cure meno aggressive. Un aggiornamento positivo sulle sue condizioni è stato diffuso venerdì 12 dicembre attraverso un messaggio preregistrato trasmesso da Channel Four.