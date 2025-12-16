Fallout Shelter - Stagione: Viva New Vegas è disponibile

A dieci anni dal lancio e con più di 230 milioni di download su tutte le piattaforme, il supporto di Bethesda Games Studio a Fallout Shelter continua con l'uscita della prima stagione del gioco, disponibile ora su dispositivi mobili e Steam.Ispirate agli esperimenti della Vault-Tec, le stagioni sono il più grande aggiornamento dall'introduzione di nuove missioni nel 2016, e aggiungono Vault a tempo limitato completamente separati dal Vault originale. Ogni stagione, accessibile a tutti i giocatori di Shelter, avrà un tema unico, con nuove sfide da completare e ricompense da ottenere. La stagione di debutto, Viva New Vegas, trae ispirazione dalla nuova serie TV di Fallout su Amazon Prime. Nella stagione Viva New Vegas di Fallout Shelter, i giocatori affrontano missioni per contribuire a rivitalizzare le note località di Novac e New Vegas.Un'altra novità di Fallout Shelter è il Pass stagionale, un sistema di tracciamento delle ricompense unico per ogni stagione. Completando le sfide in gioco, i giocatori possono avanzare nel Pass stagionale per ottenere oggetti, armi e abitanti nuovi ed esistenti, fra cui tre personaggi della serie. Il Pass stagionale offre due tracciati tra cui scegliere: gratuito e a pagamento.

Le ricompense si possono ottenere retroattivamente se si acquista il Pass stagionale nel corso della stagione. I giocatori possono anche acquistare l'aggiornamento Premium in qualsiasi momento nel corso della stagione, ottenendo così tutti i vantaggi del Pass stagionale a pagamento, oltre ad animali domestici bonus, completi, armi, 25 distintivi per sbloccare istantaneamente i gradi stagionali e, cosa ancora più interessante, quel Mister House come abitante leggendario.