realme GT 8 Pro: lo smartphone che puoi personalizzare anche con una stampante 3D

Con il nuovo realme GT 8 Pro, realme alza l’asticella della personalizzazione nel mondo smartphone. Potente e innovativo, il dispositivo è equipaggiato con Snapdragon® 8 Gen 5 Elite, display Pro-XDR 8T LTPO da 6,78", fotocamera Sony IMX890 ottimizzata per la street photography, batteria da 7000mAh con ricarica Ultra Charge da 120W e wireless da 50W.

Ma la vera novità è il design posteriore personalizzabile: il GT 8 Pro è il primo smartphone con un modulo fotocamera intercambiabile. Il nuovo Switchable Camera Bump permette di cambiare facilmente lo stile del telefono scegliendo tra forme diverse – rotonda, quadrata o robotica – e sostituendole in pochi secondi. Inoltre, grazie ai file open-source disponibili su MakerWorld, chiunque può creare e stampare in 3D i propri decori personalizzati, rendendo il GT 8 Pro un vero strumento di espressione personale.

Ma la personalizzazione non si ferma qui: realme ha reso open-source i file ufficiali dei pannelli, disponibili gratuitamente su MakerWorld, permettendo a chiunque di scaricare, modificare e stampare la propria versione personalizzata tramite una comune stampante 3D. Il risultato? Un’esperienza di personalizzazione concreta, creativa e coinvolgente, che rende GT 8 Pro non solo uno smartphone, ma un mezzo di espressione autentica.

Un’idea semplice ma di grande impatto: trasformare lo smartphone in un vero accessorio personale. Con la collaborazione di Bambu Lab e MakerWorld, realme va oltre il concetto tradizionale di dispositivo mobile, offrendo agli utenti – soprattutto ai più giovani – uno spazio creativo in cui esprimersi liberamente. Grazie ai file open-source e alla stampa 3D, ognuno può personalizzare il proprio device in modo unico. Un approccio innovativo che conferma l’impegno di realme verso un design modulare, originale e sempre più orientato all’individualità.

Per maggiori informazioni e per scaricare i file: