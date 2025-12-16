Patrimonio Elon Musk oltre i 600 miliardi: nuovo primato mondiale

Elon Musk ha superato una soglia mai raggiunta prima, diventando il primo individuo con un patrimonio netto stimato oltre i 600 miliardi di dollari. La stima arriva dalle ultime valutazioni di Forbes, che nel giro di poche ore ha rivisto al rialzo il valore complessivo della sua ricchezza, inizialmente calcolata intorno ai 500 miliardi.

L’impennata è legata soprattutto a una recente operazione su SpaceX, dove dipendenti e investitori hanno venduto una parte delle proprie quote. Il prezzo emerso da queste transazioni ha fornito nuovi parametri per stimare il valore della società aerospaziale, influenzando direttamente il patrimonio personale del suo fondatore.

A differenza di Tesla, quotata in Borsa, SpaceX è una società privata e non dispone di un prezzo di mercato pubblico. Le valutazioni, in questi casi, si basano su round di finanziamento o scambi interni di azioni, elementi che possono determinare oscillazioni rilevanti nelle stime complessive.

Sulla base dei prezzi pagati nelle ultime vendite, Forbes ha attribuito a SpaceX una valutazione complessiva di 800 miliardi di dollari, raddoppiando la stima precedente ferma a 400 miliardi. Considerando che Musk detiene circa il 40% della società, il nuovo calcolo porta il suo patrimonio netto stimato a 677 miliardi di dollari.