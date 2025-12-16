A Natale regala potenza e stile con MSI

Con la promozione “Il regalo perfetto non esi… “, offerte imperdibili su laptop ideali per smart-working, gaming e creatività

Natale è dietro l’angolo e non hai ancora deciso cosa regalare a un’amica o un parente appassionati di tecnologia? O magari stai pensando di approfittare della tredicesima per aggiornare la tua postazione gaming e stai cercando l’occasione giusta per farlo? Allora “ Il regalo perfetto non esi… ” è proprio quello che fa per te.

Grazie a questa promozione, annunciata oggi da MSI, sarà infatti possibile accedere a una selezione di laptop perfetti per chi desidera acquistare un regalo tecnologico di qualità con sconti speciali . Ideali per studenti, professionisti, gamer e creativi, questi prodotti sono adesso disponibili con offerte valide fino a esaurimento scorte nei principali negozi online e presso i retailer partner MSI.

MSI Modern 15 H AI C2HMG-276IT è un laptop versatile e potente, ideale per chi desidera combinare produttività quotidiana e supporto alle attività creative grazie a CPU Intel Core Ultra 9 285H, display Full HD da 15.6", 32 GB di RAM e ampio spazio di archiviazione SSD da 1 TB. Sarà disponibile con uno sconto di 200 euro fino al 31 dicembre 2025, un’occasione perfetta per chi cerca un regalo utile e potente per il Natale.

MSI Katana 15 HX B14WFK-036IT è un laptop gaming con prestazioni elevate, pensato per chi ama giocare ma anche per chi vuole un dispositivo versatile e veloce per le più pesanti attività creative. Il processore Intel® Core™ i7-14650HX offre tutta la potenza necessaria per le sessioni più intense, la GPU dedicata NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 è perfetta per gaming e rendering. Con schermo Full HD da 15.6" con refresh rate 144 Hz, sarà disponibile con 350 euro di sconto fino al 26 dicembre 2025, ideale per un regalo natalizio last-minute per chi cerca performance superiori.

MSI Raider 18 HX AI A2XWJG-856IT offre il massimo della potenza MSI per chi vuole un laptop da gaming o un centro creativo mobile, con processore Intel® Core™ Ultra 9 285HX e GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 per prestazioni da top di gamma, display Mini LED 18" UHD+ e tecnologie di raffreddamento avanzate, 32 GB RAM e SSD da 2 TB. L’offerta per questo Natale validafino al 21 dicembre, prevede non solo uno sconto di 400 euro ma anche una selezione di accessori tra cui spicca lo zaino Titan Backpack , e lo rende perfetto per chi desidera un regalo super tecnologico e imperdibile da ogni punto di vista.