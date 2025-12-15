Ahmed al Ahmed, l'eroe di Bondi Beach: Lo rifarei ancora e la battaglia per la vita dopo aver disarmato il killer

L’eroe di Bondi Beach è Ahmed al Ahmed, il 43enne fruttivendolo australiano che ha fermato uno degli attentatori armati durante la strage avvenuta domenica scorsa a Sydney, mentre centinaia di persone partecipavano alla celebrazione di Hanukkah sulla celebre spiaggia.

I drammatici momenti della sparatoria, ripresi da più testimoni e poi diffusi sui social, mostrano al Ahmed avvicinarsi a uno dei due killer, affrontarlo da dietro e strappargli il fucile di mano, mentre gli spari continuavano nella folla.

Subito dopo l’atto di coraggio l’uomo è stato colpito più volte da proiettili: diverse pallottole gli hanno ferito il braccio e la spalla, e alcune sono ancora conficcate nel suo corpo, secondo quanto riferito dal suo avvocato Sam Issa. L’avvocato ha aggiunto che Ahmed non si pente di ciò che ha fatto e rifarebbe lo stesso gesto, nonostante i dolori e le difficili condizioni attuali.

Originario della Siria e residente in Australia dal 2006, il 43enne è padre di due figlie. I suoi genitori, arrivati in Australia solo poche settimane fa, hanno espresso profonda ammirazione per il figlio, sottolineando che non ha esitato a intervenire per salvare vite, indipendentemente dall’origine delle persone presenti.

La sparatoria di Bondi Beach è stata definita dalle autorità un attentato terroristico con motivazioni antisemite, in cui almeno 15 persone sono state uccise e oltre 40 ferite mentre celebravano il primo giorno di Hanukkah. I due sospetti, un padre e un figlio, hanno aperto il fuoco sulla folla prima di essere neutralizzati dalla polizia.

Il primo ministro del Nuovo Galles del Sud, Chris Minns, ha visitato al Ahmed in ospedale e lo ha definito un “eroe della vita reale”, sottolineando che il suo intervento ha probabilmente evitato ulteriori vittime.

Al di là del riconoscimento istituzionale, attivisti e cittadini hanno lanciato una raccolta fondi in suo sostegno che ha raccolto centinaia di migliaia di dollari in poche ore, riflettendo l’ampia ondata di solidarietà nei confronti di un uomo che ha messo a rischio la propria vita per proteggere altri in un momento di terrore.

Mentre al Ahmed prosegue il suo percorso di recupero in ospedale, l’Australia continua a fare i conti con le conseguenze dell’attacco di Bondi Beach, che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica e le leggi sulle armi nel paese.