MSI presenta in Italia la nuova MEG X870E GODLIKE X

MSI, leader mondiale nelle soluzioni per il PC gaming e l’hardware per gli utenti più esigenti, annuncia oggi l’arrivo sul mercato italiano della scheda madre MEG X870E GODLIKE X, la sua nuova ammiraglia della linea enthusiast, progettata per sfruttare al massimo la potenza dei processori AMD Ryzen di nuova generazione.

Le schede della famiglia GODLIKE rappresentano l’eccellenza nella gamma MSI, questa versione “X” aggiunge anche l’esclusività propria di una Limited Edition esclusiva: a livello globale saranno distribuite solo 1000 unità, e questo numero così ridotto renderà questo modello un vero oggetto da collezione per appassionati, creatori e overclocker di fascia enthusiast.

Un nuovo standard per le piattaforme AM5

La nuova MEG X870E GODLIKE X ridefinisce ciò che un motherboard di fascia alta può offrire. Basata sul chipset AMD X870E, porta con sé il supporto alle più recenti tecnologie della piattaforma AM5 e introduce nuove soluzioni premium firmate MSI, pensate per gli utenti che cercano il massimo in termini di performance, stabilità e design.

Design iconico e materiali senza compromessi

La serie GODLIKE è da anni il punto di riferimento dell’ingegneria MSI e questa nuova edizione X raggiunge un livello superiore grazie a una struttura in alluminio pressofuso a copertura totale, che garantisce rigidità, un look monolitico e un’eccellente dissipazione termica, mentre il cooling system di nuova generazione è pensato per gestire CPU e SSD PCIe 5.0 al massimo delle prestazioni. L’aggiornamento del pannello touch premium M-Vision Display permette il controllo istantaneo di funzioni chiave del sistema, diagnostica avanzata e personalizzazione estetica e l’illuminazione Mystic Light ottimizzata è integrata in modo elegante e non invasivo nel design.

Prestazioni oltre ogni limite

La MEG X870E GODLIKE X è progettata per accompagnare le CPU AMD Ryzen più avanzate e per garantire headroom in overclock grazie a RM di livello estremo, pensato per gestire anche i processori più esigenti. Il supporto PCIe 5.0 completo è ideale per GPU di nuova generazione e SSD NVMe ad altissime velocità, le prestazioni elevate delle memorie DDR5 ad alta frequenza sono supportate da ottimizzazioni proprietarie MSI per stabilità e tuning avanzato. Completano il quadro le più recenti tecnologie di connettività: Wi-Fi 7, 10G LAN, doppia LAN 2.5G e I/O ad ampia espansione.

Un’edizione limitata per veri collezionisti

Questa edizione limitata rende la MEG X870E GODLIKE X non solo un upgrade tecnico, ma un vero oggetto da collezione: con 1000 unità prodotte in tutto il mondo, packaging dedicato e numerazione esclusiva, accessori premium e contenuto speciale incluso nella confezione questa versione celebra la tradizione GODLIKE unendo prestazioni assolute ed esclusività, rendendola la scheda madre più iconica mai realizzata da MSI.

Disponibilità

La MSI MEG X870E GODLIKE X sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane, in quantità estremamente limitate e presso rivenditori selezionati.