IDRATAZIONE E SELF-CARE: IL VERO REGALO DELLE FESTE
Le feste sono un mix di gioia, impegni e stanchezza. Per questo air up® propone un approccio diverso: prendersi cura di sé attraverso un’idratazione piacevole, sensoriale e capace di riportare equilibrio anche nei giorni più frenetici.
Perché il self-care è fondamentale
Leggi anche air up - Idratazione e self-care: il segreto per godersi davvero le feste
La Gen Z guida una nuova cultura del benessere: sonno, alimentazione equilibrata e cura di sé non sono optional, ma priorità quotidiane. Durante le feste, questo bisogno si fa ancora più evidente.
Idratarsi per sentirsi meglio
Tra cene, viaggi e poco riposo, bere acqua diventa il gesto più semplice per mantenere energia, concentrazione e serenità. Con air up®, ogni sorso è una pausa rigenerante.
I set natalizi air up®
Edizione limitata pensata per un regalo utile e piacevole:
- Too Hot to Handle
- Borraccia Soft Lavender + pod Tè alla pesca + candela THTH.
- Premium Therapy
- Twist Pro Lilla Lavender + pod Ciliegia & Anguria + candela OT.
- Main Character
- Click Midnight Black + pod Frutti di Bosco + candela MCM.
Aromi unici, design curato e candele profumate rendono questi set un invito a rallentare e godersi il proprio benessere.
Un nuovo concetto di regalo
Come afferma Lena Jüngst, air up® trasforma l’idratazione in un rituale positivo, capace di portare gioia e leggerezza.
Tre proposte, tre esperienze di benessere
- Set Too Hot to Handle – 39,99 €
- Borraccia Soft Lavender 700 ml, spazzola di pulizia, pod Tè alla pesca x3, candela THTH.
- Set Premium Therapy – 44,99 €
- air up® Twist Pro Lilla Lavender 600 ml, pod Ciliegia x3 + Anguria x3, candela OT.
- Set Main Character – 34,99 €
- air up® Click Midnight Black 600 ml, pod Frutti di Bosco x3, candela MCM.