The Last of the Druids dà il via ad un nuovo Free Weekend

Path of Exile 2: The Last of the Druids verrà lanciato questo weekend, e vedrà l’introduzione di una nuova classe spietata in grado di mutare forma, di una dungeon-crafting league completamente personalizzabile e di un nuovo endgame Pinnacle boss. Godetevi la campagna nel free weekend a partire dal 12 dicembre alle ore 20:00 fino al 15 dicembre ore 20:00 su PC, Steam, PlayStation, Xbox, ed Epic Games Store. Inoltre, i giocatori potranno ottenere i seguenti Twitch Drops al lancio qui: https://www.youtube.com/watch? v=nve-Yq8IRig.

Trasformatevi in puro potere

Il Druido arriva con tre forme letali e con talismani in grado di incanalare il potere di Draiocht per trasformarsi in:

Lupo: capace di congelare i nemici e guidare un branco letale

Orso: capace di accumulare rabbia e distruggere tutto ciò che incontri sul suo cammino

Viverna: capace di spiccare il volo e scatenare fulmini, fuoco e devastazione aerea.

In forma umana, scatenate tempeste devastanti, vulcani in eruzione e radici avvolgenti, con il supporto della nuova skill Spell Totem.

Scegliete tra due Ascendenze Druidiche:

Shaman: Consuma rabbia per amplificare la distruzione elementale, sfrutta antiche rune e idoli per una personalizzazione avanzata della build e scatena tempeste multielementali con il Portatore dell'Apocalisse.

Oracle: Utilizza la preveggenza per anticipare le azioni nemiche, amplificando i danni delle abilità, fondendo la linea temporale futura con quella presente grazie a Moment of Vulnerability e accedendo a oltre 130 nuove abilità passive, tra cui abilità uniche come Self-Sacrificing e Corruption Endures.

Ottimizzazione del gameplay e ribilanciamento

Oltre 30 nuove gemme di supporto, tra cui diverse nuove Lineage support, introducono una grande varietà di configurazioni, insieme a 11 nuovi oggetti unici e numerosi aggiornamenti di bilanciamento per decine di altri oggetti. Per maggiori dettagli e le note complete sulla patch: https://www.pathofexile.com/ forum/view-thread/3883495.

Riscrivere il passato - Il destino della Vaal League

Costruite templi per sfidare l'oscura eredità di Vaal, sottomettete l'Architetto Reale e affrontate la Regina Atziri, il nuovo Pinnacle Boss. I giocatori possono personalizzare la struttura dei templi, sbloccare oltre una dozzina di tipi di stanze uniche e accedere a nuovi meccanismi di creazione Vaal:

Il trionfo di Juatalotli: altera un oggetto unico Vaal corrotto, sostituendo i suoi modificatori con varianti specifiche Vaal.

Macchina precursore: corrompe le tavolette utilizzando energia antica

Il trionfo di Jiquani: distorce i nuclei dell'anima

Acquisizione di Kishara: tenta di recuperare gli oggetti incastonati nell'equipaggiamento, con risultati variabili!

Sconfiggere Atziri ricompenserà con il Atziri's Rule, un bastone che garantisce livelli aggiuntivi a tutte le gemme corrotte, consente scambi vita-danno e genera specchi di rifrazione che incatenano i colpi in devastanti nova.

Tuffatevi nell’Abisso Gli Abyssals rimarranno una meccanica permanente dell'endgame, completa di passivi Atlas e nuove endgame Tablet. Chiudete le fenditure e guadagnate oggetti unici e altre ricompense di valore. La creazione Abyssal e l'Instilling su Waystones sono stati rimossi, per ridurre attriti inutili e ingombro visivo. I modificatori sulle Tablet sono stati notevolmente potenziati. Dopo la sconfitta dell'Arbiter of Ash, i giocatori acquisiranno anche la possibilità di potenziare le tavolette alla qualità Rara con quattro modificatori utilizzando la valuta standard.

Ricompense esclusive

Completate le seguenti attività su Twitch Drops e Discord Quest e partite per un viaggio avventuroso il 12 dicembre per ottenere:

Twitch Drops

Settimana 1 - Blood Moon Wolf Pack Skill Effect + Mask of the Vaal

Tre ore di visualizzazione accumulate su qualsiasi canale della categoria Path of Exile 2 dal 12 dicembre PST al 19 dicembre PST

