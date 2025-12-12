Sciopero generale Cgil, venerdì nero per trasporti e scuola: treni a rischio in tutta Italia

È iniziato lo sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Cgil contro la manovra di bilancio del governo. La mobilitazione, in programma per oggi venerdì 12 dicembre, coinvolge numerosi settori pubblici e privati e rischia di avere un impatto significativo su trasporti, scuola, sanità e pubblica amministrazione.

Dai treni al trasporto pubblico locale, passando per gli istituti scolastici, la giornata si preannuncia complessa in molte città italiane. Previsti cortei e manifestazioni da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, con adesioni diffuse in tutto il Paese.

Con questa protesta, la Cgil rivendica aumenti salariali e pensionistici, il blocco dell’innalzamento dell’età pensionabile, il contrasto alla precarietà e l’introduzione di una riforma fiscale equa e progressiva. Tra le richieste anche maggiori investimenti in sanità e istruzione, politiche industriali strutturate e il no alle spese per il riarmo.

Trasporti: treni garantiti solo in alcune fasce orarie

Lo sciopero è iniziato alla mezzanotte e proseguirà fino alle ore 21, con possibili ripercussioni anche prima e dopo la fascia ufficiale. Trenitalia, Italo e Trenord hanno comunicato la circolazione di alcuni treni garantiti.

Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono assicurati i servizi essenziali nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Gli elenchi aggiornati dei collegamenti garantiti sono disponibili sui siti ufficiali delle aziende ferroviarie.

A livello territoriale, il personale Rfi addetto alla manutenzione delle infrastrutture delle unità nord e sud di Verona si fermerà per 8 ore, dalle 9.01 alle 17, nell’ambito di una mobilitazione indetta da sigle sindacali autonome.

Nel trasporto pubblico locale gli orari di servizio variano a seconda delle città. A Roma il servizio urbano è regolare, mentre il personale Cotral aderisce allo sciopero con corse garantite fino alle 8.29 e una ripresa parziale tra le 17 e le 19.59.

A Milano ATM segnala possibili disservizi tra le 8.45 e le 15. A Torino Gtt assicura le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 per bus, metro e servizi al pubblico.

A Venezia Actv garantisce i servizi minimi di navigazione e le corse automobilistiche e tranviarie nelle fasce 6.00-8.59 e 16.30-19.29. A Firenze la tramvia è operativa dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 20, mentre i bus circolano solo in alcune finestre orarie.

A Napoli le eventuali interruzioni rispettano le fasce di garanzia: 5.30-8.30 e 17-20 per bus, tram e filobus, con dettagli disponibili sul sito dell’azienda di trasporto locale.

Scuola, servizi pubblici e manifestazioni nelle città

Lo sciopero non coinvolge il trasporto aereo, interessato da una mobilitazione già programmata per il 17 dicembre. Tuttavia, disagi indiretti potrebbero verificarsi nei collegamenti con gli aeroporti.

Possibili ripercussioni anche nella scuola, dove l’adesione del personale docente e ATA potrà determinare variazioni nelle attività didattiche. Molti istituti potrebbero restare aperti senza garantire il regolare svolgimento delle lezioni.

Prevista l’adesione di lavoratori di numerosi settori, nel rispetto delle disposizioni della Legge 146/1990 che impone la garanzia dei servizi essenziali. I Vigili del Fuoco si fermeranno per 4 ore, mentre i turnisti sciopereranno dalle 9 alle 13. Esclusi dalla mobilitazione i settori dell’igiene ambientale e il personale del Ministero della Giustizia.

Il segretario generale Maurizio Landini partecipa al corteo di Firenze, con concentramento alle 9 in piazza Santa Maria Novella e comizio finale in piazza del Carmine. A Roma la manifestazione parte alle 9 da piazza Vittorio Emanuele II e si conclude ai Fori Imperiali.

Numerosi i cortei in programma in tutta Italia, con la partecipazione dei dirigenti nazionali Cgil a Genova, Napoli, Bari, Cagliari, Ancona, Brescia, Ferrara e in altre città, secondo un calendario articolato di appuntamenti territoriali.