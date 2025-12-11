Cs Adyen: supporta Lufthansa Group con pagamenti globali

Adyen, piattaforma tecnologico finanziaria scelta da molte aziende leader a livello globale, annuncia una nuova partnership multimercato con Lufthansa Group, il principale gruppo di compagnie aeree in Europa, insieme a Klarna, banca digitale globale e fornitore di modalità di pagamento flessibili. A partire da novembre, i clienti di Lufthansa Group possono accedere alle soluzioni di pagamento flessibili di Klarna, supportate dall’infrastruttura di pagamento globale di Adyen, al momento di prenotare le proprie esperienze di viaggio. I primi a poter usufruire di queste nuove opzioni sono i clienti di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Svizzera e Stati Uniti.

Ciò significa che, oltre all’opzione comunemente utilizzata “Paga subito” per un pagamento unico e senza interruzioni, i viaggiatori potranno ora scegliere anche:

· “Paga dopo” - per prenotare subito un volo e pagare dopo un determinato periodo di tempo.· “Finanziamento” - per suddividere il costo delle prenotazioni di valore più elevato su un arco temporale più lungo.

La collaborazione evidenzia l’impegno continuo di Lufthansa Group verso un’innovazione orientata al cliente, la mission di Klarna di offrire modalità più smart di pagare e il ruolo di Adyen come partner di fiducia nei pagamenti, che supporta Lufthansa Group da diversi anni garantendo transazioni globali senza interruzioni. Insieme, le tre aziende stanno ripensando l’esperienza di prenotazione dei viaggi per offrire ai passeggeri maggiore trasparenza, comodità e controllo.“In Lufthansa Group, mettiamo le esigenze e la comodità dell'esperienza di prenotazione dei nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo”, afferma Oliver Schmitt, Head of Digital Customer Solutions Lufthansa Group. “Sfruttando le nostre capacità digitali e collaborando con Klarna e Adyen, possiamo ora offrire ai nostri clienti una scelta più ampia e una maggiore flessibilità nelle modalità di pagamento dei loro viaggi”.

“Viaggiare è uno degli investimenti più significativi che le persone possano fare”, dichiara David Sykes, Chief Commercial Officer di Klarna. “Insieme, stiamo dando ai viaggiatori la sicurezza di prenotare i loro viaggi secondo le proprie esigenze, con più flessibilità, trasparenza e possibilità di scelta che mai”.

“Siamo orgogliosi di supportare Lufthansa Group con la nostra tecnologia e la nostra rete di pagamenti globale", dichiara Alexa von Bismarck, President EMEA di Adyen. “Unendo l’affidabilità dell’infrastruttura di Adyen alle soluzioni di pagamento innovative di Klarna, i clienti di Lufthansa Group possono contare su un’esperienza di checkout fluida e flessibile”.

Il rollout è iniziato a metà novembre nei mercati di riferimento di Lufthansa Group e in una selezione di altri mercati strategici, con l’obiettivo di estendersi a tutte le compagnie Lufthansa Group Network Airlines, ovvero Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS e Brussels Airlines, entro la fine del secondo trimestre del 2026.