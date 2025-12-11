GIGABYTE X870E AERO X3D WOOD

GIGABYTE presenta oggi una novità rivoluzionaria nel design dei PC: X870E AERO X3D WOOD, una scheda madre innovativa che va oltre il semplice progresso tecnologico. È un vero e proprio oggetto di design, capace di coniugare l’eleganza dei materiali naturali con prestazioni senza compromessi. Pensata per un pubblico esigente, trasforma la tecnologia in un elemento caldo e armonioso, capace di integrarsi perfettamente negli spazi abitativi moderni.

Una nuova estetica per una nuova era

X870E AERO X3D WOOD porta comfort e armonia negli ambienti grazie a un design che valorizza la discreta bellezza dei materiali organici. Ogni dettaglio è stato studiato con cura: dal pull tab in pelle premium, piacevole al tatto e ricco di calore, alla finitura in legno naturale, che richiama autenticità e sensazioni domestiche.

Prestazioni senza compromessi con gestione termica avanzata

La soluzione termica completa include VRM Thermal Armor Advanced con heatpipe ad alta efficienza, M.2 Thermal Guard L, M.2 Thermal Guard Ext., e una PCB Thermal Plate che migliora la dissipazione del calore del 14% e garantisce stabilità anche sotto carichi intensivi, mantenendo al contempo l’estetica raffinata della scheda.

Sotto l’eleganza del suo design, X870E AERO X3D WOOD offre prestazioni all’avanguardia. X3D Turbo Mode 2.0 sfrutta l’ottimizzazione AI per spingere le CPU X3D a livelli straordinari. Supporto DDR5 con overclock fino a 9000MT/s. Basata su socket AMD AM5, compatibile con processori Ryzen™ Serie 9000, 8000 e 7000. VRM digitale con design 16+2+2 fasi per un’erogazione di potenza stabile ed efficiente.

Due slot PCIe 5.0 per configurazioni multi-GPU. Quattro slot M.2 PCIe 5.0/4.0 x4 per storage ad altissima velocità. La tecnologia PCB avanzata a 8 strati con back drilling riduce le riflessioni del segnale, migliora la precisione dei timing e aumenta l’affidabilità complessiva del sistema. La connettività è garantita da doppia porta LAN 5GbE, Wi-Fi 7 con antenna direzionale ad alto guadagno e doppie porte USB4 Type-C con DP-Alt Mode e uscita HDMI.

Innovazioni pensate per l’utente

DriverBIOS con driver Wi-Fi preinstallato per una connessione immediata già all’accensione

M.2 EZ-Flex con dissipazione ad alta efficienza e base brevettata flessibile

WiFi EZ-Plug per un’installazione dell’antenna semplice e intuitiva

M.2 EZ-Latch Click & Plus con meccanismo a sgancio rapido senza viti



X870E AERO X3D WOOD inaugura una nuova era in cui le schede madri diventano elementi capaci di integrarsi con stile negli ambienti domestici, trasformando l’high-performance computing in una forma d’arte.

Grazie all’uso di materiali naturali e a un design organico, rappresenta la scelta più raffinata per chi desidera un PC dalle finiture in legno e, allo stesso tempo, una piattaforma da gaming di altissimo livello.