Kelly Osbourne denuncia il body shaming online: È disgustoso, basta attacchi sul mio aspetto

Kelly Osbourne reagisce agli attacchi sul peso che da settimane circolano sui social, dove alcuni utenti commentano in modo offensivo la sua immagine e la trasformazione fisica. In un video pubblicato su Instagram, la figlia di Ozzy Osbourne — il musicista scomparso il 22 luglio all’età di 76 anni per un infarto miocardico — ha chiesto rispetto e ha respinto le insinuazioni sul presunto uso di farmaci dimagranti.

Lo sfogo sui social e le accuse infondate

“È disgustoso e ne ho abbastanza”, ha dichiarato Kelly, rivolgendosi a chi sostiene che abbia utilizzato l’ozempic per perdere peso. Ha spiegato di vivere un momento molto difficile: “La mia vita è distrutta al momento, non capisco cosa la gente si aspetti da me. Sono sempre onesta con i miei follower. Non capisco perché dovrei mostrare entusiasmo quando non lo provo”.

La conduttrice ha definito “malato” il bullismo online che sta subendo da mesi, sottolineando come le continue critiche sul suo viso e sul suo corpo siano profondamente ingiuste. Ha anche ricordato che è naturale cambiare nel tempo: “Non paragonate il mio volto a quello di 20 anni fa. Il viso cambia, fatevene una ragione”.

Il dolore per gli attacchi provenienti da altre donne

Osbourne ha confessato che a ferirla maggiormente è la provenienza dei commenti offensivi: la maggior parte arriverebbe da donne. Un dettaglio che ha definito “devastante”, evidenziando quanto il giudizio sul corpo femminile continui a essere una delle forme più diffuse di violenza verbale sui social.