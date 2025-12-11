Myanmar, attacco aereo su ospedale nello Stato di Rakhine: oltre 30 vittime

Almeno 33 persone sono state uccise e più di cinquanta sono rimaste ferite in un attacco contro l’ospedale di Mrauk U, nello Stato di Rakhine, in Myanmar. La denuncia arriva dall’operatore umanitario Wai Hun Aung, che sui social ha riferito dell’uso di “due bombe” da parte delle forze birmane, precisando che il numero delle vittime potrebbe aumentare con il passare delle ore.

Le conferme dall’esercito di Arakan

Khin Thu Kha, portavoce dell’Esercito di Arakan, ha confermato l’attacco in un post su X, pubblicando anche video che mostrano le fiamme avvolgere il complesso sanitario. Secondo la ricostruzione, il raid sarebbe stato condotto dall’aviazione della giunta militare, impegnata in una nuova escalation di violenza nella regione.

Un attacco a poche settimane dalle elezioni

L’episodio arriva a poco più di due settimane dalle elezioni legislative, già contestate dalla comunità internazionale per presunte irregolarità. L’esplosione di violenza contro una struttura medica alimenta ulteriori timori sul deterioramento della situazione nel Paese e sulle tensioni tra l’esercito birmano e i gruppi armati locali.