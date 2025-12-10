Dybala rassicura la Roma: il post social che zittisce le voci di addio
Le voci su un possibile addio di Paulo Dybala alla Roma durante il mercato di gennaio avevano agitato l’ambiente giallorosso, complici alcune recenti esclusioni e un avvio di stagione non semplice per l’attaccante argentino.
Le scelte tecniche e un avvio in salita
Nelle ultime due gare di campionato contro Napoli e Cagliari, entrambe perse 1-0, Gasperini aveva scelto di lasciare Dybala in panchina, preferendo Baldanzi come falso nove nella trasferta dell’Unipol Domus. L’argentino, rientrato da un problema muscolare, era subentrato nel secondo tempo senza riuscire a cambiare l’inerzia del match.
Il suo rendimento stagionale, con un solo gol e un assist tra Serie A ed Europa League, aveva alimentato dubbi sull’adattamento al nuovo sistema di gioco dell’ex tecnico dell’Atalanta.
Il messaggio che spegne le voci di mercato
A mettere fine alle speculazioni è stato lo stesso Dybala. L’attaccante ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in allenamento accompagnata da una descrizione semplice ma significativa: “& Roma”.
Un segnale diretto ai tifosi e all’ambiente, utile a frenare ogni rumor di mercato e a ribadire la volontà di concentrarsi sul campo.