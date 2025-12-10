Stile, benessere e performance per ogni passione: a Natale la tecnologia Huawei si arricchisce di offerte e vantaggi esclusivi

Tra i regali più ambiti di queste feste, i nuovi HUAWEI WATCH GT 6 Christmas Edition uni-scono la magia del Natale alla tecnologia must-have: un'esclusiva edizione speciale, oggi ancora più vantaggiosa grazie a un ricco bundle e a un extra sconto del 10% con il codice AMKTNATALE10, valido anche su una selezione di altri prodotti immancabili dal 5 al 25 dicembre.

Trovare il regalo perfetto è un gesto che va oltre l'oggetto, un modo per dire "ti capisco" senza bisogno di parole. È questa la magia del Natale che ispira Huawei a trasformare la tecnologia in un alleato prezioso per la vita di tutti i giorni. Più di un semplice accessorio, un compagno di viaggio che si adatta al ritmo e alle passioni di chi amiamo, pensato per chi ama superare i propri limiti nello sport, per chi orchestra una vita dinamica tra lavoro e tempo libero, o per chiunque cerchi un momento di equilibrio e benesse-re. Per rendere questo gesto ancora più speciale, la Stagione Natalizia Huawei, valida dal 5 al 25 dicembre, è l'occasione per scegliere il dono ideale a un prezzo unico: con il cou-pon AMKTNATALE10 si avrà infatti diritto a un extra sconto del 10% su un'intera sele-zione di prodotti pensati per valorizzare le passioni di chiunque.

Stile e performance per la vita attiva: le offerte imperdibili sugli smartwatch Huawei

La passione per una vita attiva, che sia una corsa al parco o un'avventura inesplorata, trova il suo alleato ideale negli smartwatch Huawei, pensati per chi ama superare i propri limiti con stile. Protagonista assoluto di queste feste è il nuovo HUAWEI WATCH GT 6 Christmas Edition, un vero e proprio oggetto del desiderio che unisce design iconico e performan-ce all'avanguardia. È la scelta perfetta per chi non vuole scendere a compromessi, oggi ancora più speciale grazie al coupon AMKTNATALE10:

HUAWEI WATCH GT 6 Christmas Edition (46mm) : disponibile in promozione a partire da 349€, che con il coupon scende al prezzo finale di 314€ (prezzo di listino 379€). L'offerta in-clude in omaggio gli auricolari HUAWEI FreeBuds SE 2, un cinturino verde e una bilancia.

HUAWEI WATCH GT 6 Christmas Edition (41mm) : disponibile in promozione a partire da 279€, che con il coupon scende al prezzo finale di 251€ (prezzo di listino 299€). L'offerta in-clude in omaggio gli auricolari HUAWEI FreeBuds SE 2, un cinturino rosso e una bilancia.

Per chi invece fa della leggerezza e del comfort la propria priorità, senza rinunciare a un coa-ching intelligente, la risposta è HUAWEI WATCH FIT 4. Il suo design sottile e quasi impalpa-bile (appena 27g per 9.5mm di spessore) nasconde un trainer personale potenziato dall'IA, con oltre 100 modalità di allenamento e una ricarica ultra-rapida che garantisce un'intera gior-nata di autonomia in soli 10 minuti.

HUAWEI WATCH FIT 4 : disponibile in promozione a 119€, che con il coupon scende al prez-zo finale di 107€ (prezzo di listino 169€).

HUAWEI WATCH FIT 4 PRO : disponibile in promozione a 199€, che con il coupon scende al prezzo finale di 179€ (prezzo di listino 279€). L'offerta include in omaggio gli auricolari HUA-WEI FreeBuds SE 2.

La proposta si arricchisce ulteriormente con due modelli che rendono la tecnologia Huawei ancora più accessibile. HUAWEI WATCH GT 4 è la porta d'ingresso ideale al mondo del mo-nitoraggio sportivo completo, mentre HUAWEI WATCH GT 5 rappresenta il perfetto equilibrio tra funzionalità avanzate e un prezzo competitivo, per un regalo intelligente e di grande valore.

HUAWEI WATCH GT 5 (46mm, Black Fluoroelastomer) : disponibile in promozione a 169€, che con il coupon scende al prezzo finale di 152€ (prezzo di listino 249€). L'offerta include un cinturino in omaggio.

HUAWEI WATCH GT 4 (46mm, Green) : disponibile in promozione a 109€, che con il coupon scende al prezzo finale di 98 € (prezzo di listino 269,90€).

Produttività e creatività senza limiti: i tablet in offerta

Dall'idea che prende forma su un blocco note digitale, al progetto creativo che nasce ovunque ci si trovi, i tablet Huawei sono progettati per trasformare l'ispirazione in realtà. Sono strumenti versatili che uniscono la leggerezza di un foglio di carta alla potenza di un computer, pensati per chi non si ferma mai. Anche su questa gamma, la magia del Natale si traduce in un'opportunità speciale: l'extra sconto del 10% con il coupon AMKTNATALE10.

La punta di diamante di questa visione è HUAWEI MatePad 11.5 S , pensato per chi della scrittura e della creatività fa il proprio mestiere. La sua vera magia è l'innovativo display Pa-perMatte: una superficie che annulla i riflessi e restituisce la sensazione tattile della carta, ideale per studenti, artisti digitali e professionisti che passano ore a leggere, scrivere e dise-gnare.

Disponibile in promozione a 249€, che con il coupon scende al prezzo finale di 224€ (prezzo di listino 399€).

A chi cerca un compagno versatile per bilanciare perfettamente lavoro, studio e intrattenimen-to, Huawei dedica il nuovo HUAWEI MatePad 11.5 , proposto nell'elegante colorazione Grigia. Questo modello è lo strumento perfetto per la vita ibrida: la sua potenza multitasking è garantita da 8GB di RAM, che assicurano la massima fluidità anche quando si usano più applicazioni contemporaneamente, e da un'ampia memoria interna da 256GB, ideale per archiviare senza preoccupazioni documenti, foto e progetti importanti. La sua versatilità è massima grazie alla pratica tastiera con layout americano inclusa direttamente nella confezione, che lo trasforma all'occorrenza in un vero e proprio notebook. La sera, poi, il suo display brillante è perfetto per godersi una serie TV o un videogioco, rendendolo il centro ideale per la produttività e lo svago di tutta la famiglia.

Disponibile in promozione a 369€, che con il coupon scende al prezzo finale di 332€ (prezzo di listino 399€). Con l'aggiunta di 19€ è possibile avere anche la penna.

Un suono per ogni momento: la gamma audio in offerta

Che sia la colonna sonora per l'allenamento, un podcast durante un viaggio o la ricerca della massima concentrazione, l'audio giusto ha il potere di trasformare ogni momento. La gamma di auricolari Huawei è un invito a creare il proprio santuario personale di suono cristallino, con un'esperienza sonora immersiva e un comfort eccezionale per ogni attività della giornata. Un regalo per sé o per gli altri, che a Natale diventa ancora più speciale grazie all'extra sconto del 10% offerto dal coupon AMKTNATALE10.

Al vertice della gamma, per l'ascoltatore che non accetta compromessi, si posizionano i HUAWEI FreeBuds Pro 4 Sono auricolari true wireless progettati per un'esperienza audio superba: grazie a driver all'avanguardia e al supporto per l'audio ad alta risoluzione, il suono è sempre perfetto e ricco di dettagli. La loro avanzata cancellazione attiva del rumore isola effi-cacemente dai suoni esterni, creando un ascolto puro e incontaminato.

Disponibili in promozione a 129€, che con il coupon scendono al prezzo finale di 116€ (prezzo di listino 199,90€).

Per chi invece all'isolamento preferisce la fusione tra stile, comfort e consapevolezza, Huawei ha creato HUAWEI FreeClip . Con il loro rivoluzionario design a clip, uniscono moda e tecno-logia di ascolto Open-ear. Non bloccando il condotto uditivo, garantiscono un comfort ecce-zionale per tutto il giorno e permettono di rimanere connessi con l'ambiente circostante, ren-dendoli perfetti e sicuri per lo sport e la vita in città. La lunga durata della batteria assicura fino a 8 ore di riproduzione con una singola carica.

Disponibili in promozione a 129€, che con il coupon scendono al prezzo finale di 116€ (prezzo di listino 199,90€).

Infine, per chi cerca un'oasi di pace per la produttività e la concentrazione, la scelta ideale sono HUAWEI FreeBuds 7i . Grazie alla tecnologia Intelligent Dynamic ANC 4.0, le distrazioni esterne svaniscono, permettendo di focalizzarsi sul lavoro o su una chiamata importante. La stabilità della connessione e la chiarezza della voce sono assicurate da un microfono a conduzione ossea che cancella il rumore del vento, mentre l'Audio Spaziale regala un'espe-rienza immersiva a 360 gradi per i momenti di svago.

Disponibili in promozione a 79€, che con il coupon scendono al prezzo finale di 71€ (prezzo di listino 99€).