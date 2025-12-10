The Sims 4 entra nello spirito delle Feste
Sul Sul, preparatevi ad addobbare la casa con i plumbob!
The Sims ha annunciato i suoi ultimissimi saldi natalizi insieme a una lista di regali curata, ricca di prodotti iconici e contenuti scontati disponibili dal 18 dicembre al 5 gennaio .
Questa stagione, festeggiate The Sims con nuovi articoli di merchandising , tra cui l'amato Plumbob Plushie, il maglione Jacquard Plumbob, i pantaloni del pigiama The Sims a gamba larga, la fascia per capelli Plumbob, la t-shirt The Sims Est. 2000 Sims University, la spilla smaltata Plumbob e molto altro ancora!
Che voi vogliate fare un regalo a un altro Simmer o concedervi un piccolo sfizio, date un’occhiata alla Holiday Gift Guide di The Sims, pensata per tutti i tipi di giocatori.
Per chi ama un bel tropo: Perfetto per i narratori che amano creare storie d’amore lente e drammi cittadini.
Per chi detesta le luci dall’alto: Una gift list perfetta per i narratori che amano creare storie d'amore, drammi e racconti incentrati sui personaggi. Questa selezione abbina contenuti di gioco ricchi di narrazione a merchandising a tema abbinati.
Per chi vive tra due mondi: Creata per gli appassionati che amano la fantasia, il soprannaturale e tutto ciò che è stravagante. Questa lista selezionata combina esperienze di gioco fantasiose con merchandising ispirati ad avventure magiche e fughe in mondi ultraterreni.
Per chi ama un bel colpo di lore : Pensata per i giocatori che vivono di profondità narrativa, colpi di scena inaspettati e in-game lore. Questa gift list include contenuti di gioco ricchi di dramma e articoli audaci ed espressivi.