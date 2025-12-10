LEGGENDE POKÉMON: Z-A – MEGADIMENSIONE DISPONIBILE

I contenuti scaricabili Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione sono ora disponibili su console Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch.Nei contenuti scaricabili Megadimensione, i giocatori dovranno investigare sulle distorsioni dello spazio ed esplorare le Luminopoli dimensionali, una realtà scoperta di recente la cui formazione è dovuta a questi fenomeni. La pasticciera di ciambelle Anjabelle e il suo compagno, il Pokémon misterioso Hoopa, guideranno i giocatori nell'esplorazione di questa versione alternativa della città.

Nelle Luminopoli dimensionali vivono dei Pokémon che normalmente non è possibile incontrare in città, e alcuni di loro hanno dei livelli dimensionali che gli permettono di superare il solito limite del L. 100. Grazie all'aiuto di altri alleati, come Ornella e il Team MZ, i giocatori dovranno investigare sull'origine delle Luminopoli dimensionali e affrontare gli strani eventi che stanno colpendo la città.Avanzando nella storia dei contenuti scaricabili Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione, sarà possibile incontrare anche altre megaevoluzioni scoperte di recente. Tra queste, ci saranno le due straordinarie megaevoluzioni di Raichu (MegaRaichu X e MegaRaichu Y) e le potenti megaevoluzioni inedite di Chimecho, Baxcalibur, Zeraora, Lucario e non solo.I giocatori devono possedere una copia di Leggende Pokémon: Z-A o Leggende Pokémon: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition per poter accedere ai contenuti scaricabili Megadimensione (venduti separatamente). Questi contenuti aggiuntivi permetteranno di proseguire nella storia insieme al Team MZ dopo aver completato la storia principale di Leggende Pokémon: Z-A.

