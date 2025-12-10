KIOXIA lancia gli SSD serie EXCERIA PRO G2

Un nuovo standard di archiviazione ad alte prestazioni basato su PCIe 5.0

KIOXIA Europe GmbH ha annunciato oggi l'SSD EXCERIA PRO G2, il nuovo fiore all'occhiello della gamma di SSD EXCERIA Personal. Progettato per gli appassionati più esigenti, EXCERIA PRO G2 offre velocità PCIe 5.0 straordinarie, supportate da memoria flash 3D BiCS FLASHTM TLC ad alte prestazioni.

Leggi anche KIOXIA SSD EXCERIA BASIC per aggiornamenti PCIe 4.0 convenienti

EXCERIA PRO G2 ridefinisce i confini dell’archiviazione consumer, raggiungendo impressionanti velocità di lettura sequenziale fino a 14.900 MB/s e velocità di scrittura fino a 13.700 MB/s. Questa immensa larghezza di banda, combinata con eccezionali prestazioni di lettura/scrittura casuale, migliora l’efficienza dei dati, consentendo il caricamento istantaneo dei giochi, l'editing video 8K senza interruzioni e un flusso di lavoro notevolmente accelerato per le applicazioni più esigenti.

Disponibile in tagli fino a 4 TB e realizzato nel formato M.2 2280, EXCERIA PRO G2 è pensato per chi non scende a compromessi. Sfrutta la memoria flash 3D BiCS FLASHTM TLC avanzata di KIOXIA e un motore ad alte prestazioni per garantire velocità sostenute e un'affidabilità elevata anche sotto carichi di lavoro pesanti e continui, rendendola l'unità ideale per PC di fascia alta, console di gioco di nuova generazione e sistemi di creazione di contenuti professionali.

"Per gamer, creatori e appassionati di tecnologia, le prestazioni di archiviazione non sono più solo un parametro tecnico; sono una componente fondamentale dell'esperienza", ha affermato Paul Rowan, Vicepresidente e Chief Marketing Officer di KIOXIA Europe.

"Con EXCERIA PRO G2, offriamo prestazioni PCIe 5.0 senza compromessi. È progettato per gli utenti che necessitano di tutta la velocità che il loro sistema può offrire, garantendo un'esperienza reattiva e fluida, all’altezza dei sistemi di fascia alta".

La serie EXCERIA PRO G2 è il culmine della gamma di SSD personali di KIOXIA, che completa le serie EXCERIA BASIC (PCIe 4.0), equilibrata EXCERIA G3 (PCIe 5.0) e EXCERIA PLUS G4 (PCIe 5.0) per gli utenti di massa. È la soluzione di archiviazione definitiva per gli utenti che creano o aggiornano sistemi di alto livello per massimizzare il potenziale delle più recenti tecnologie.

La serie di SSD EXCERIA PRO G2 sarà disponibile nel quarto trimestre del 2025.

Seguire il link per ulteriori informazioni sulla serie di SSD EXCERIA PRO G2: https://europe.kioxia.com/en-europe/personal/ssd/exceria-pro-g2.html