Federica Pellegrini in ospedale con la figlia Matilda: nuova crisi di convulsioni febbrili

Momenti di forte apprensione per Federica Pellegrini, arrivata in ospedale insieme alla figlia Matilda dopo un episodio di convulsioni febbrili. La bambina, che compirà due anni a gennaio 2026, ha manifestato un improvviso aumento della temperatura mentre dormiva, scatenando la terza crisi dall’inizio dell’anno.

L’emergenza durante la notte

In un messaggio condiviso su Instagram, l’ex campionessa di nuoto ha raccontato la paura vissuta in pochi, interminabili istanti. “Quando succedono queste cose capisci che il resto è superfluo… È la terza volta che capita e ogni volta è come perdere anni di vita dagli spaventi”, ha scritto.

Leggi anche Verissimo: gli ospiti di oggi tra Achille Costacurta, Paola Caruso e Federica Pellegrini

Pellegrini ha spiegato che la febbre di Matilda si è alzata rapidamente mentre la bambina dormiva, senza che ci fosse il tempo di somministrare subito la Tachipirina. “Dopo un minuto è andata in blocco… Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava. L’abbiamo ridestata dopo pochissimo, ma mi è sembrata un’eternità, con un asciugamano bagnato per abbassare la temperatura”.

La corsa in ospedale e il sostegno della famiglia

Durante il tragitto verso l’ospedale, la nonna di Matilda ha cercato di mantenerla vigile cantandole tutte le canzoncine che ricordava. “Eccoci qui, da ieri… È arrivato il Pappo diretto dalla Polonia di corsa e siamo qui per lei, aspettando di tornare a casa”, ha scritto la campionessa, raccontando l’arrivo immediato del marito Matteo Giunta.

Pellegrini ha aggiunto che, non appena la situazione sarà stabilizzata, Matilda sarà sottoposta agli accertamenti necessari per comprendere l’origine delle ricorrenti convulsioni febbrili. “Speriamo non capiti più, cuore mio”, ha concluso nel suo aggiornamento social.