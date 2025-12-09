Putin concede la cittadinanza russa a due italiani legati a iniziative sociali e reportage sull'Ucraina
Il presidente russo Vladimir Putin ha concesso la cittadinanza russa a due cittadini italiani, una decisione resa nota dall’agenzia Tass tramite un aggiornamento diffuso anche sul proprio canale Telegram.
Nel comunicato si specifica che il capo del Cremlino ha approvato la cittadinanza per l’attivista italiano Ennio Bordato, presidente dell’associazione benefica “Aiutateci a salvare i bambini”, impegnata in progetti umanitari da anni.
Leggi anche Ucraina, trattative in corso: Putin apre a colloqui di pace anche con gli Stati Uniti
Nello stesso messaggio, Tass riferisce che Putin ha concesso la cittadinanza anche a Eliseo Bertolasi, giornalista e autore del volume “Il conflitto in Ucraina visto dagli occhi di un giornalista italiano”, presentato a ottobre a Mosca, come riportato dal sito dell’ambasciata russa in Italia.
A novembre, il presidente russo aveva già attribuito a Bertolasi l’Ordine dell’Amicizia, una delle onorificenze federali riservate a figure straniere considerate vicine alla Federazione.