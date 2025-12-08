Fiamma Olimpica Milano-Cortina: emozione a Palazzo Mattei durante il passaggio della Torcia

Ieri, a Palazzo Mattei, cuore storico di Eni a Roma, si è vissuta un’emozione indimenticabile con il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. Tra luci e sorrisi, rappresentanti e appassionati hanno condiviso il senso di orgoglio e speranza che questa icona porta con sé. Un momento che rafforza il legame tra sport, storia e valori universali. La magia dell’Olimpiade ha acceso i cuori di tutti, lasciando un segno indelebile.

Momento di forte emozione a Palazzo Mattei, storica sede di Eni a Roma, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. L’evento ha riportato al centro della scena un luogo simbolico per il gruppo, trasformandolo in una tappa carica di significato nel percorso verso i Giochi Invernali.

Marco Petracchini, presidente di Enilive, ha raccontato di aver provato “un’emozione indescrivibile”, sottolineando quanto il passaggio della torcia in questo luogo rappresenti un valore profondo per la storia e l’identità dell’azienda. Anche l’amministratore delegato Stefano Ballista ha evidenziato la sintonia tra i valori dei Giochi e quelli di Enilive: “La fiamma è simbolo di energia, continuità e inclusività, elementi nei quali ci rispecchiamo completamente”.

La tappa romana ha segnato l’avvio ufficiale del Viaggio della Fiamma Olimpica, partito il 6 dicembre dopo l’arrivo a Roma del 4 dicembre e l’accensione del sacro fuoco a Olimpia lo scorso 26 novembre. Il percorso, sostenuto da Eni in qualità di Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 e Presenting Partner del Viaggio della Fiamma, attraverserà tutte le regioni italiane.

Il tragitto coinvolgerà 10.001 tedofori e porterà la Fiamma fino a Milano, dove farà ingresso allo Stadio di San Siro il 6 febbraio 2026, segnando l’inizio delle competizioni.