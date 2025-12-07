Meloni e Zelensky: nuovo confronto sul processo di pace e su imminenti forniture italiane

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in vista delle visite che il leader ucraino effettuerà nei prossimi giorni a Londra, Bruxelles e Roma, nell’ambito dei suoi contatti con i principali leader europei sul processo di pace in Ucraina.

Nel colloquio, Meloni ha ribadito il sostegno italiano al percorso negoziale in corso e all’impegno degli Stati Uniti per delineare una soluzione che possa portare a una pace considerata giusta e duratura. Palazzo Chigi sottolinea come la disponibilità dell’Ucraina a sedere al tavolo negoziale in buona fede resti un elemento centrale, auspicando che anche la Russia dimostri un’analoga apertura.

Durante la telefonata, la premier ha espresso solidarietà a Zelensky dopo la nuova serie di attacchi russi contro obiettivi civili e ha annunciato l’invio di forniture di emergenza destinate a sostenere le infrastrutture energetiche ucraine e la popolazione. Tra queste, generatori prodotti da aziende italiane che verranno consegnati nel Paese nelle prossime settimane.