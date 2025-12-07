Lega e Calenda, scontro sulle accuse di finanziamenti russi

Fonti della Lega fanno sapere che il partito intende “chiamare Carlo Calenda a rispondere delle sue dichiarazioni nelle sedi opportune”, dopo l’intervista rilasciata dal leader di Azione al Corriere della Sera.

Nell’intervista, Calenda ha affermato che “ci sono molti filoputiniani” in M5S e nella Lega, chiedendosi inoltre se “vengono finanziati da Putin”. Le parole hanno immediatamente innescato la reazione del partito guidato da Matteo Salvini.

Leggi anche Campania, il caso politico: Rita De Crescenzo sostiene Forza Italia mentre la Lega prende le distanze

La risposta di Calenda è arrivata a stretto giro sui social: “Cari leghisti, intanto spiegate perché non avete formalmente disdetto l’accordo con Russia Unita. Traditori della Patria”.